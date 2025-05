Alexandra Iordache e prima fată din tenisul românesc suspendată pentru trucarea unui meci. Dintre băieți, au mai fost sancționați Petru Alexandru Luncanu, Mihaiță Damian sau Alexandru Carpen.

Conform deciziei ITIA, „Iordache a recunoscut că a aranjat rezultatul unui meci în schimbul unei plăţi, a avut o abordare coruptă către o altă jucătoare şi a aranjat distrugerea probelor”.

Suspendarea de doi ani a intrat în vigoare pe 11 martie 2025 și se va încheia pe 10 martie 2027.

Pe lângă suspendare, Iordache a primit și o amendă de 15.000 de dolari, din care 5.000 de dolari cu suspendare.

Potrivit Adevărul, Iordache a ajuns cel mai sus în clasamentul WTA pe locul 756 în august 2023. În acest an, ea a câștigat doar 221 de dolari din premii, aflându-se pe poziția 915 WTA în momentul suspendării.

În 2016, Alexandra Iordache a cucerit titlul național la categoria U16, fiind considerată o speranță a tenisului românesc

Ultimele meciuri disputate de Iordache au fost în ianuarie și februarie 2025, la două turnee ITF din Egipt. Ea a pierdut în primul tur la ambele competiții.

Pe perioada suspendării, Iordache nu are voie să joace, să se antreneze sau să asiste la orice competiție de tenis organizată de membrii ITIA sau federații naționale.

Alexandra Iordache a fost pregătită până în 2023 de Alex Berbec (39 de ani), fost campion național de juniori, jucător din generația Ungur-Mergea-Tecău.

„Nu am reușit în carieră. Acum, îmi pare rău și regret. Sunt mari tentațiile. În loc să fac performanță, m-am îndreptat către o viață de oraș. Ca oricare alți tineri care o iau pe arătură, ca să spun așa”, declara Alex, pentru ziar, în 2017.

„Am avut onoarea să lucrez cu Simona. Era într-o perioadă în care-și căuta antrenor. Am făcut antrenamente împreună pentru Roland Garros 2014, înainte să joace cu Șarapova. Am avut un aport la… Am binedispus-o sau poate am făcut o atmosferă plăcută la antrenamente, dar nu pot să-mi asum eu rezultatele. Întrerupsese colaborarea cu fostul ei antrenor, am susținut-o, am încurajat-o, în perioada de două săptămâni. Toate antrenamentele au fost pozitive, constructive, axate mai mult pe pregătire morală decât tehnică sau tactică”, spune fostul campion național de juniori”, povestea Berbec.

