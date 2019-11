De Daria Maria Diaconu,

Jucătoarea de tenis și-a anunțat retragerea odată cu lansarea cărții sale, „tenisul este viața mea.

„Nu a fost o decizie luată peste noapte. A fost un proces îndelungat. Eram convinsă încă de când am jucat contra lui Azarenka, la Miami, că acela poate fi ultimul meu meci. Apoi am vorbit cu antrenorul meu, care mi-a reamintit că am promis că voi juca la Fed Cup, pentru a-mi putea lua rămas bun în fața fanilor din Slovacia”, a declarat Dominika Cibulkova, potrivit Hotnews.

De-a lungul carierei, sportiva slovacă a căștigat opt titluri WTA. În anul 2016, aceasta a căștigat Turneul Campioanelor.

Cea mai bună clasare a sportivei avut loc în martie 2017, când s-a aflat pe locul 4 WTA. În 2019, sportiva din Slovacia a disputat 13 jocuri, terminându-și cariera cu 450 de victorii și 299 de înfrângeri.

FOTO: EPA

