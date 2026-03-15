Recordurile tânărului pilot

Această victorie aduce și câteva borne istorice importante pentru pilotul de la Mercedes, devenind al doilea cel mai tânăr pilot câștigător al unui Grand Prix.

La doar 19 ani și 201 zile, Antonelli este depășit în acest clasament all-time doar de Max Verstappen (care a câștigat la 18 ani, în 2016, la Madrid).

De asemenea, Kimi Antonelli este primul pilot italian care se impune într-un Grand Prix după o pauză de aproape două decenii (Giancarlo Fisichella, Malaezia 2006).

Cum s-a desfășurat cursa

Deși a plecat din pole-position, Antonelli a fost surprins la start de Lewis Hamilton, care a țâșnit excelent de pe locul 3. Totuși, italianul a rămas calm și și-a recuperat fotoliul de lider chiar în turul următor.

Cursa sa a fost una fără greșeală. Nici măcar intrarea Safety Car-ului pe circuit în turul 11 nu l-a scos din ritm.

În spate, George Russell a pierdut timp prețios în duelurile cu cele două monoposturi Ferrari, de care a reușit să se desprindă abia în turul 30.

Deși britanicul a forțat pe final și a stabilit cel mai rapid tur, Antonelli a răspuns în același ritm, păstrând un avans confortabil de aproximativ 7 secunde.

„Mulțumesc, mulțumesc că m-ați ajutat să-mi îndeplinesc un vis!”, le-a transmis Antonelli mecanicilor și inginerilor de la Mercedes la trecerea liniei de sosire.

Top 5 la Marele Premiu al Chinei:

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Oliver Bearman (Haas)

Cursa nu a fost una fericită pentru Max Verstappen, care a fost nevoit să abandoneze în turul 47.

Pilotul olandez și-a exprimat frustrarea, declarând că nu se bucură deloc de noile reglementări introduse în 2026 și a descris fiecare tur petrecut în noua mașină ca pe o simplă metodă de „supraviețuire”.

Clasamentul general al piloților

Deși Kimi Antonelli a câștigat cursa, George Russell își păstrează poziția de lider la general:

1. George Russell – 51 de puncte

2. Kimi Antonelli – 47 de puncte

3. Charles Leclerc – 34 de puncte

4. Lewis Hamilton – 33 de puncte

5. Oliver Bearman – 17 puncte