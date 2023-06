România a început perfect grupa I, victorie în Andorra (2-0) și succes cu Belarus (2-1), la București. Înaintea partidei de la Priștina, „tricolorii” ocupă în acest moment poziția secundă, după Elveția.

Naționala pregătită de Alain Giresse, fosta glorie a fotbalului francez, a obținut doar două puncte, remize cu același scor, 1-1, în Israel și cu Andorra.

Primele două clasate se califică direct la Campionatul European de anul viitor, competiție care va fi găzduită de Germania.

Meciul de la Priștina se va disputa pe stadionul Fadil Vokrri, 14.000 de locuri, care are un gazon de o calitate modestă. Ploaia abundentă. cazută joi seară, la antrenamentul oficial al României, l-a afectat și mai mult.

„Gândul meu este doar la fotbal. M-am bucurat că am avut jucătorii mai mult decât în mod obișnuit. Am avut și un dezavantaj. Unii dintre fotbaliștii noștri au terminat campionatul de mai bine de o lună. Adversarii au terminat mai târziu, în Primera, Serie A. Trebuie să găsim o rezolvare și pentru această problemă, să depășim acest obstacol. Spun cu toată puterea că am încredere mare în potențialul nostru. Trebuie să trecem peste orice obstacol, peste gazon, peste orice”, a spus, la conferința oficială de presă, selecționerul Edward Iordănescu.

Recomandări Managerul de la Institutul Oncologic București spune că a fost demis după ce „Mi s-a reproșat că am cheltuit 1.800 de lei pe zi per pacient, în loc de 4.000 de lei”

În lotul kosovarilor, unul puternic, se află Amir Rrahmani, campion în acest an cu Napoli în Serie A, Milot Rashica, ce a câștigat titlul cu Galatasaray în Turcia, sau Ermal Kraniqi (CFR Cluj)

Echipa probabilă: Târnovanu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Camora – M. Marin – D. Man, D. Olaru, N. Stanciu, Fl. Coman – Alibec.

Tot astăzi, în grupa României se mai joacă partidele Andorra – Elveţia și Belarus – Israel. Pe 19 iunie, în următoare etapă, sunt programate meciurile Elveția – România, Belarus – Kosovo și Israel – Andorra.

Foto: Hepta

Playtech.ro Cine este soția lui Marcel Ciolacu. Viitorul premier și partenera lui locuiesc separat

Viva.ro Cum arată fiica cea mare a lui Adrian Mutu, la 17 ani. Adriana este copia mamei sale, Consuelo

Libertateapentrufemei.ro Mama lui Stephan Pelger, monument de durere la incinerarea fiului. Ce vedete au venit la capelă

FANATIK.RO Gabriela Cristea și-a înșelat iubitul o lună de zile. Dezvăluiri neașteptate: ”Vă spun din experiența mea”

Știrileprotv.ro Coșmar pentru două turiste care au cunoscut un bărbat, într-o excursie în Germania. Una dintre ele a murit ulterior

Observatornews.ro Bogdan Giuseppe, falsul medic ginecolog care a violat zeci de femei, condamnat la 30 de ani de închisoare. Este considerat cel mai mare violator din istoria României

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Cum arată vila de lux din Beverly Hills în care stau Monica Gabor și Mr. Pink. 'Are mobilier franţuzesc, candelabru Baccarat' FOTO