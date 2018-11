Noul local nu-i aduce, pe moment, profit lui Leonard Doroftei, așa că 'Moșu' n-a stat cu mâinile în sân. A început să-i servească pe clienți la mese, întreținând, totodată, și buna dispoziție.

'Nu e o rușine să muncești! M-am băgat să servesc la mese', a declarat, pentru Libertatea, fostul campion mondial WBA la semiușoară (2002-2003). Cum pub-ul este o afacere de familie, la munca 'de jos' ajută și Monica, soția 'Moșului', care îndeplinește totodată și funcția de administrator al locației.

'Soția mea mă ajută la pub. Monica lucrează în bar. E afacerea noastră, de familie, e normal să lucrăm cot la cot! Nu stăm să cerșim, muncim pentru noi, pentru a reuși cu afacerea noastră', spune Doroftei. Această 'transformare' a fostului sportiv de performanță din patron în 'ospătar' vine și pe fondul lipsei de personal.

'E greu să angajăm personal pentru că oamenii nu-ți stau doar ca să servească la două-trei mese pe zi. Se știe, salariile ospătarilor sunt mici, așa că, dacă n-au clienți prea mulți, nu câștigă nici bani suplimentari din eventualele bacșișuri. Este simplu. Unde e vad, vin și ospătarii, unde nu e, fug văzând cu ochii. Sper însă ca ploieștenii mei să vină la noua locație. Îi așteptăm cu drag', a dezvăluit Leonard Doroftei.

Această nouă locație costă destul de mult, dar fostul sportiv nu disperă. Dimpotrivă. 'Am fost un luptător toată viața. Chiria mă costă 15.000 de lei pe lună. Trebuie să muncim pentru a ne menține pe linia de plutire. Dacă suntem buni, reușim, dacă nu, asta e! Eu însă sunt optimist. Nu m-am născut în puf și pentru tot ce am realizat în viață am luptat. Când eram tânăr, pe ring, acum în afaceri!', a conchis fostul președinte al Federației Române de Box (2012-2015).

Vrea să revină în fostul spațiu

Evacuat în primăvara acestui an din fostul spațiu pe care-l deținea cu chirie în centrul orașului Ploiești, pe motiv de risc seismic, Leonard Doroftei a căutat dreptatea în justiție. Pe care, de curând, a câștigat-o. „Am câștigat procesul cu Primăria Ploiești. Era vorba despre pub-ul meu, despre afacerea mea, despre banii mei, despre munca unui om care a venit acasă cu tot sufletul și a investit o parte din bănuții lui. Am plătit chirie, am plătit taxă pe clădire. Ei au vrut să mă dea afară, am primit ordin de evacuare la momentul respectiv. Asta a fost durerea mea, că nu m-au chemat să vorbim', a declarat Doroftei pentru gsp.ro.

'Vreau să revin în fostul spațiu, dar nu pot. Aștept să mă cheme cineva din Primărie la o discuție, dar până acum n-a făcut-o nimeni. Nu-și asumă nimeni responsabilitatea. Asta e, aștept, trebuie până la urmă să se găsească o soluție. Eu muncesc și îmi plătesc taxele', ne-a spus 'ospătarul' Leonard Doroftei.