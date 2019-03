Leonard Doroftei s-a reprofilat! S-a făcut chelner în propriul pub. „Cred că am fost ospătar într-o viață anterioară”

Evacuat din vechiul local pe care-l deținea în centrul orașului Ploiești, pe motiv că blocul în care funcționa este cu bulină roșie, fostul campion mondial WBA la semiușoară a primit în folosință un alt spațiu.

Însă, din cauza „zonei cu risc sportiv maxim”, cum spune în glumă „Moșul”, pub-ul nu poate primi clienți în timpul meciurilor de fotbal programate pe arena „Ilie Oană”. În lipsă de clienți permanenți, Doroftei are probleme și cu ospătarii.

„Chelnerii pleacă acolo unde e vad, pentru că dacă n-au clienți, n-au nici bani”, mărturisește ex-pugilistul, care, în caz de forță majoră, a trecut el la servitul clienților la mese.

„În pub-ul meu am învățat meseria de chelner. Am servit la mese, cot la cot cu angajații. În această meserie trebuie să fii tot timpul alături de clienți. Dacă ești încruntat, treci la bucătărie! Chelnerul nu are voie să fie supărat, altfel rămâne fără clienți”, ne-a dezvăluit Leonard Doroftei.

Acesta a continuat: „Îmi place la nebunie să servesc la mese. Cred că am fost ospătar într-o viață anterioară”.

Pentru spațiul închiriat la arena ”Ilie Oană”, Leonard Doroftei plătește o taxă de 15.000 de lei pe lună. În aceste condiții, salvarea afacerii vine de la evenimentele pe care ”Moșul” le organizează periodic în localul său.

„În pub organizez diferite evenimente. N-am altă soluție, pentru că altfel lucrurile se mișcă destul de încet. La toate evenimentele pe care le-am organizat anul acesta au fost 150 de persoane. S-au «jucat» cu casa închisă”, a conchis Doroftei.

Bianca Andreescu a dat-o pe fotbal! A dat lovitura de începere la meciul unde Mitriță a fost umilit

Citește mai multe despre Leonard Doroftei pe Libertatea.