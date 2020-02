Rangers, care a trecut de Sportiv Braga cu 3-2 şi 1-0, Hagi reuşind două goluri (în tur) şi o pasă de gol (în retur), va juca pe teren propriu primul meci, în data de 12 martie, iar returul va avea loc la Leverkusen, pe 19 martie.

Bayer a eliminat-o pe FC Porto, pe care a învins-o în ambele manşe, cu 2-1 (acasă) şi 3-1 (deplasare).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în turul secund al Cupei UEFA, ediţia 1998/99, când scoţienii au avut câştig de cauză, după 1-1 acasă şi 2-1 în deplasare.

Capul de afiş al acestei faze poate fi considerat duelul dintre Sevilla şi AS Roma. Sevilla, multiplă câştigătoare a competiţiei, a trecut fără victorie de CFR Cluj, 1-1 la Cluj-Napoca şi 0-0 acasă, în timp ce AS Roma a eliminat formaţia belgiană Gent, după 1-0 pe Stadio Olimpico şi 1-1 în Belgia.

Meciul RB Salzburg (Austria) – Eintracht Frankfurt (Germania) are loc vineri, după ce în tur Eintracht s-a impus cu 4-1.

