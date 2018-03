Liga Națională de baschet masculin, etapa a 21-a. Liderul CSU Sibiu joacă la Iași. Runda se deschide cu meciul Timba Timișoara – CSM Oradea.

Vineri – 16 martie

Timba Timișoara vs CSM CSU Oradea – ora 18.00, DigiSport

Sâmbătă – 17 martie

Dinamo București vs BC Mureș – ora 16.00

Phoenix Galați vs U-BT Cluj-Napoca – ora 17.00, FRB TV

BCM U FC Argeș Pitești vs CSM Steaua București – ora 18.00

Politehnica Iași vs CSU Sibiu – ora 19.00

Luni – 19 martie

SCM U Craiova vs BC SCM Timișoara – ora 18.00, DigiSport

