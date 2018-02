LIVE BLOG. Lazio – Steaua, în 16-imile Ligii Europa (în tur 0-1). Ștefan Radu a explicat de ce depinde prezența lui pe teren în meciul de la Roma.

Meciul retur din șaisprezecimile de finală din Liga Europa este programat, pe 22 februarie, la Roma, pe stadionul „Olimpico”.

ACTUALIZARE 21 februarie. Antrenorul de la FCSB, Nicolae Dică, a susținut, miercuri, conferința de presă dinaintea jocului retur cu Lazio Roma din Liga Europa.

”Nu mă gândesc deocamdată la trofeu, știu doar că trebuie să facem un joc excelent pe Olimpico. Ne aşteaptă o confruntare extrem de grea. Va trebui să marcăm cel puţin un gol pentru a reuşi o calificare. Trebuie să fim organizaţi în defensivă şi să facem un joc foarte bun în atac, acolo unde avem nevoie de măcar un gol”, a precizat Nicolae Dică.

ACTUALIZARE 21 februarie. Italienii se așteaptă ca la meciul Lazio – FCSB de la Roma să vină foarte mulți suporteri ai echipei bucureștene. Conform unor surse, aproximativ 8.000 de fani ai FCSB vor lua cu asalt Stadio Olimpico din Roma. De aceea, organizatorii au luat măsuri pentru ca la ora meciului să fie ordine pe stadion. Acestea au fost comunicate clubului FCSB, care le-a făcut cunoscute, pe pagina sa de socializare, și suporterilor români care vor dori să vină la această partidă.



ACTUALIZARE 21 februarie. Simone Inzaghi, antrenorul echipei Lazio Roma, a prefațat meciul de joi, cu FCSB, din Liga Europa: ”Ştim că suntem puternici şi cred că mâine ne vom califica. Va fi important să nu luăm gol. Europa League e o competiţie frumoasă şi vrem să ne continuăm parcursul. Voi încerca să folosesc cea mai bună echipă. Am una în minte, dar trebuie să văd cum se vor recupera băieţii după partida de luni, cu Verona. Poate fi meciul lui Felipe Anderson, dar poate fi şi al lui Immobile sau Caicedo. Avem nevoie de atacanţii noştri”.

Simone Inzaghi a adăugat: ”Românii sunt foarte organizaţi, iar la Bucureşti nu s-au gândit doar să se apere. Au mulţi jucători de calitate, trebuie să fim atenţi. Vrem să repetăm prestaţia de la Bucureşti, însă trebuie să fim mai lucizi. Un gol putem marca oricând, important e să nu primim!”.

ACTUALIZARE 20 februarie ora 17.00: UEFA a anunțat brigada care va conduce meciul Lazio – FCSB. „Centralul” a mai condus de două ori echipe românești, iar acestea au învins de fiecare dată!

Partida de pe „Olimpico” va fi condusă de o brigadă slovenă, avându-l la centru pe Slavcko Vincic, care va fi ajutat de Tomaz Klancnik şi Andraz Kovacic și de adiţionalii Rade Obrenovic şi Roberto Ponis, în timp ce arbitru de rezervă va fi Grega Kordez.

În vârstă de 38 de ani, Vincici este arbitru FIFA din 2010, și a mai condus la centru echipe românești, chiar și un meci al naționalei României, amicalul cu Danemarca, din noiembrie 2014, câștigat de tricolori cu 2-0.

Vincic a arbitrat meciul Astrei Giurgiu cu AZ Alkmaar, în august 2015, din play-off-ul Europa League, câștigat de giurgiuveni cu 3-2.

ACTUALIZARE 19 februarie. Italia, etapa a 25-a. Lazio, rivala de joi a FCSB-ului, a bătut-o pe Verona cu dubla lui Immobile. Ștefan Radu, 80 de minute | VIDEO

Lazio știe una și bună: joacă împotriva Stelei. Îi dă în judecată Talpan pe italieni pentru că au scris ”Steaua” pe bilet?

ACTUALIZARE 17 februarie: S-a anunțat prețul tichetelor pentru returul de la Roma.

ACTUALIZARE 17 februarie: Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB, a explicat un episod incredibil de la finalul meciului tur.

„După meci erau foarte nervoşi cei de la Lazio, ameninţau că venim noi la Roma. Ştim şi noi că venim la Roma. Immobile a venit la noi şi striga vergogna (ruşine – n.r.). Dar nu înţeleg de ce ar fi trebuit să strige? Avea senzaţia că Denis Man trăgea de timp. Şi am zis doar că nu mi se pare normal ca meciul să fie prelungit 5 minute.

Să spunem că au fost două tentative de tragere de timp ale lui Andrei Vlad, după părerea arbitrului, care i-a dat galben în minutul 60, iar o chestie pe care n-am mai întâlnit-o”, a spus Mihai Stoica la Digi Sport.

ACTUALIZARE 17 februarie: Site-ul cittaceleste.it a dezvăluit că Patric a plâns la București că n-a prins niciun minut pe teren! Nani a prins, dar s-a enervat că a fost schimbat și a spart totul în jur la vestiare.

După victoria din tur, FCSB pornește cu un mic avantaj, dar jocul de la Roma se anunță infernal. Din precedentele zece victorii obținute de echipele românești contra celor din Italia, una singură a fost obținută în deplasare.

A fost celebrul AS Roma – CFR Cluj, scor 1-2, din 2008. FCSB nu-i va avea la dispoziție pe Mihai Pintilii, suspendat, și pe Alibec, accidentat.

LIVE BLOG. Lazio – Steaua, în 16-imile echipei. Fane Radu speră să-i treacă răceala

De la echipa lui Simone Inzaghi va lipsi Luiz Felipe. Foarte probabil, în locul lui va intra ex-dinamovistul Ștefan radu, care la București a fost doar rezervă. „Fane” a explicat de ce n-a jucaat la București și care sunt șansele să intre în retur

„Sunt dezamăgit de rezultat. Probabil voi juca în retur, dacă îmi trece răceala”, a spus Ștefan Radu.

„Nu e adevărat că am cumpărat bilete pentru fanii lui Dinamo. Clubul a primit 50 de bilete prin reciprocitate cu FCSB, pentru familiile jucătorilor.

Cum niciun coleg nu a venit însoţit, pe toate 50 mi le-au dat mie şi le-am împărţit familiei şi prietenilor. Singurul dinamovist cu care m-am văzut a fost prietenul meu Chiacu, care a trecut cinci minute pe la hotel”, a mai spus Ștefan Radu, la Digi Sport.

Cifrele par înspăimântătoare pentru Steaua / FCSB. Dincolo de faptul că abia acum a bătut o echipă italiană, în deplasare n-a dat gol contra „macaronarilor”.

Și va merge pe terenul echipei cu al doilea cel mai bun atac din Serie A. În timp ce FCSB are derby-ul cu Dinamo, Lazio are un joc simplu, cu Hellas Verona, în care are șansa să spargă gheața, după cinci partide fără victorie.

Lazio are însă și ea motive să se teamă. De când joacă în cupele europene, în tururi eliminatorii, Lazio a întors doar de trei ori după ce a pierdut în tur. În total, au fost 11 situații în care Lazio a avut de remontat o înfrângere în tur.

Doar de trei ori s-a întâmplat asta. În 1975-1976, Lazio a pierdut cu 0-1, în tur. În retur, lazialii au bătut cu 3-0. Peste puțin timp, în 1977 – 1978, Lazio a pierdut turul cu Boavista cu 1-0, dar în retur a reușit un entuziasmant 5-0.

În 2001 – 2002, s-a petrecut a treia și ultima calificare în condiții similare: în tur, FC Copenhaga – Lazio 2-1. În retur, Lazio – FC Copenhaga 4-1.