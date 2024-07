LIVETEXT Spania - Anglia, finala Euro 2024, de la ora 22.00. „Furia Roja” a patra oară sau „leii” britanici în premieră?

Victoria în finala Campionatului European ar „însemna totul” pentru căpitanul Harry Kane. Câștigarea unui trofeu este „cel mai incredibil sentiment” pe care îl poți experimenta ca fotbalist profesionist, a spus atacantul de 30 de ani de la FC Bayern, înainte de finala de duminică, citat de Bild.

De asemenea, ar fi „ceva foarte, foarte special” ca fanii englezi să experimenteze un „moment istoric”.

Grație fotbalului prestat la turneul final, „Furia Roja” pare favorită în partida cu trupa lui Gareth Southgate, „inamicul nr. 1” al presei și fanilor după faza grupelor și evoluțiile neconcludente până la faza semifinalelor.

Cele două naționale au câștigat partidele din semifinale cu același scor, 2-1.

Ibericii au trecut de Franța, cu Lamine Yamal într-o dispoziție excelentă. Fotbalistul care a împlinit sâmbătă, 13 iulie, 17 ani, a fost jucătorului meciului. Autor al unul gol fabulos, extrema Barcelonei a devenit cel mai tânăr fotbalist care înscrie la un turneul final.

