După ce a trecut în primul tur de Jelena Ostapenko, câștigătoare la Roland Garros anul trecut, Irina Begu înfruntă astăzi, în turneul de la Madrid, un alt nume greu al tenisului feminin: Maria Sharapova, care are în palmares cinci titluri de Mare Șlem. Meciul Irina Begu – Maria Sharapova se va disputa luni, 7 mai, de la ora 14.30, și va fi transmis în direct de DigiSport.

Irina Begu – Maria Sharapova 5-7, 1-6

ACTUALIZARE 7 mai, ora 16.22. După o evoluție dezamăgitoare în setul secund, Irina Begu a suferit a patra înfrângere în tot atâtea meciuri cu Maria Sharapova. Victorie absolut meritată a rusoaicei, care a câștigat această partidă mai ales datorită psihicului mult mai puternic decât cel al reprezentantei noastre.

ACTUALIZARE 7 mai, ora 16.12. După break-ul reușit de Irina Begu în startul setului secund, Maria Sharapova a câștigat trei game-uri la rând și pare în control deplin. Reprezetantei noastre îi ies din ce în ce mai rar loviturile care o deranjează pe rusoaică.

ACTUALIZARE 7 mai, ora 16.02. Setul secund începe ca primul, cu Irina Begu reușind break-ul. Să sperăm că finalul va fi diferit de cel al setului inaugural.

ACTUALIZARE 7 mai, ora 15.55. Irina Begu nu a reușit să profite de avantajul propriului serviciu și să împingă setul în tie-break. Rusoaica a irosit trei meciuri de set, dar a fructificat-o pe a patra, chiar dacă în timpul setului inaugural a comis de două ori mai multe duble greșeli decât reprezentanta noastră (6-3).

What a way to take the opening set! @MariaSharapova prevails in a lengthy rally to win the first set 7-5 after a marathon 65 minutes! (Video: @WTA TV) pic.twitter.com/QUIViRGCGy — WTA Russians (@WTArussians) May 7, 2018

ACTUALIZARE 7 mai, ora 15.39. Game solid la serviciu făcut de Irina, care câștigă la zero și egalează la cinci. A fost și cel mai scurt game al meciului.

ACTUALIZARE 7 mai, ora 15.34. Irina Begu pare oarecum frustrată de faptul că nu a reușit să-și conserve vantajul conferit de break-ul reușit în startul meciului. Românca a început să greșească mai mult,iar acum va servi pentru a rămâne în set.

ACTUALIZARE 7 mai, ora 15.22. Cel mai disputat game de până acum îi revine Mariei Sharapova, care bifează primul break și egalează la 3. Irina Begu a comis de trei ori mai puține greșeli neforțate decât rusoaica (4-12).

Stunning forehand winner from @MariaSharapova as she makes the first breakthrough! (Video: @WTA TV) pic.twitter.com/ekCm6EQ9oF — WTA Russians (@WTArussians) May 6, 2018

ACTUALIZARE 7 mai, ora 15.03. Irina Begu și-a consolidat break-ul reușit anterior cu un game la zero pe propriul serviciu. Românca a fost foarte aproape de Maria Sharapova și în al treilea game al meciului, dar rusoaica s-a “scos” până la urmă cu serviciul, chiar dacă greșește mult neforțat.

ACTUALIZARE 7 mai, ora 14.54. Meciul începe cu un break reușit de Irina, chiar dacă Sharapova a avut 30-0. Rusoaica a comis însă o dublă greșeală, iar reprezentanta noastră a returnat lung, ceea ce nu i-a convenit adversarei.

Irina Begu (27 de ani, locul 38 WTA) a realizat una dintre surprizele turului inaugural, reușind să o învingă în două seturi pe Jelena Ostapenko (6-3, 6-3). La rândul ei, Maria Sharapova (31 de ani, locul 52 WTA) s-a impus tot în două seturi (6-4, 6-1) în fața Mihaelei Buzărnescu.

Begu nu a câștigat nici măcar un set cu Sharapova

Irina Begu și Maria Sharapova s-au întâlnit de trei ori până acum, de fiecare dată câștig de cauză având rusoaica. A fost 6-0, 6-3 la Madrid 2012 (pe zgură), 6-4, 6-3 la Wimbledon 2015 (pe iarbă) și 6-4, 6-2 la Tianjin 2017 (pe hard).



Rezumatul celui mai recent meci Begu – Sharapova: cel disputat anul trecut, în 16-imile de la Tianjin, pe hard

Șansele Irinei la o victorie par astăzi mai mari decât în trecut. Reprezentanta noastră se află într-o formă bună, în timp ce jocul Mariei Sharapova nu mai are forța și precizia din perioada anterioară suspendării pentru dopaj cu meldonium. Că rusoaica e vulnerabilă a demonstrat în luna februarie a acestui an Monica Niculescu, care a învins-o la Doha (4-6, 6-4, 6-3).