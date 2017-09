Lugano – FCSB, în Liga Europa. Dică și-a trezit la pauză jucătorii, iar roș-albaștrii au întors rezultatul | FOTO&VIDEO

FC Lugano – FCSB, în Liga Europa (joi, ora 20.00). Arbitrează un ucrainean. Se joacă la Lucerna. După prima rundă, roș-albaștrii sunt lideri în grupa G, după ce au învins cu 3-0, pe teren propriu pe Viktoria Plzen. Elvețienii au pierdut în deplasare la Beer Sheva cu 1-2.

FC Lugano – FCSB 1-2

Au marcat: Bottani (14) / Budescu (58), Morais (64)

Condusă la pauză cu 0-1, Steaua s-a trezit în partea secundă și a întors rezultatul, grație golurilor marcate de Budescu (58) și Morais (64). O contribuție importantă a avut-o și introducerea inspirată a puștiului Dennis Man, la reluare, în locul lui Ovidiu Popescu, dar și portarul Niță, care a salvat, la 1-1, un gol ca și făcut, în situație de unu la unu cu Bottani.

Steaua nu a mai câștigase de cinci ani un meci în deplasare în grupele Europa League. Ultimul succes datează din 8 noiembrie 2012, 2-1 la Molde.

Echipa lui Nicolae Dică e lider în Grupa G, cu șase puncte după două etape, iar în etapa a treia va juca tot în deplasare, cu formația israeliană Hapoel Beer Sheva, pe 19 octombrie.

FCSB, care a venit în Țara Cantoanelor fără trei titulari, Marko Momcilovic, Denis Alibec și Dragoș Nedelcu, a obținut prima sa victorie în Elveția, după patru egaluri și două eșecuri.

LIVE TEXT

Final de meci.

Min. 90: 3 minute suplimentare.

Min. 86: Bălașa a încercat poarta dintr-o lovitură liberă, dar a tras telefonat.

Min. 85: cartonaș galben pentru Mihajlovic (Lugano).

Min. 82: Gerndt a șterș balonul cu fruntea, iar Niță a privit cum mingea s-a scurs în aut de poartă.

Min. 81: schimbare la Steaua. A ieșit Budescu, a intrat Filip. Dică închide jocul.

Min. 80: Florin Tănase a scuturat plasa laterală cu un șut de la distanță.

Min. 75: schimbare la Lugano. A ieșit Črnigoj Younes, a intrat Bnou­-Marzouk.

Min. 75: schimbare la Lugano. A ieșit Mariani, a intrat Culina.

Min. 71: schimbare la Lugano. A ieșit coșmarul Bottani, a intrat Milosavljevic.

Min. 66: schimbare la Steaua. A ieșit Gnohere, a intrat Florinel Coman.

Min. 64: GOL STEAUA, 1-2. Morais a înscris cu latul, din voleu, la capătul unei centrări teleghidate expediată de Benzar. La combinație a participat și Dennis Man, care l-a deschis pe fundașul dreapta cu o deviere de efect.

Min. 61: Niță a salvat-o pe Steaua, într-o situație unu la unu, cu o intervenție exepțională la șutul lui Bottani, pe care scria 2-1.

Min. 58: GOL STEAUA, 1-1. Budescu a marcat cu un șut la vinclu, pe colțul scurt, din interiorul careului, după o fază făcută de Dennis Man. Puștiul a ajuns la o minge ce părea că iese în aut de poartă și i-a oferit assistul lui Budescu.

Min. 55: steliștii au început mult mai hotărâți repriza secundă.

Min. 51: cartonaș galben pentru Pintilii (FCSB).

Min. 50: Ghohere a reluat cu capul mingea centrată de Benzar, dar portarul a respins în corner de sub transversală.

Min. 48: acțiunea cursivă inițiată de Man a fost finalizată de Gnohere cu un șut peste poartă.

Min. 46: schimbare la Steaua. A ieșit Ov. Popescu, slab în prima repriză, a intrat puștiul Dennis Man.

Steaua a făcut o primă repriză modestă. Lugano a fost echipa care a controlat jocul. Nicolae Dică trebuie să schimbe ceva.

Pauză.

Min. 45+1: Tănase a trimis cu capul, mult peste transversală, din centrarea lui Budescu.

Min. 45: 1 minut suplimentar.

Min. 40: Lugano a ratat majorarea scorului. Mariani a nimerit bara din stânga lui Niță, cu un șut din afara careului.

Min. 37: steliștii au reclamat un penalty, după ce mingea centrată de Benzar l-a lovit în mână pe Ledesma.

Min. 36: Ov. Popescu a tras primul șut al Stelei pe poarta gazdelor. Goalkeeperul David Da Costa a fost însă la post și a reținut mingea lângă bară.

Min. 24: Budescu a driblat în careu și a șutat la colțul lung, dar minge a trecut pe lângă bară.

Min. 21: elvețienii sunt mai periculoși. Bottani a ratat întâlnirea cu balonul centrat pe jos prin fața porții lui Niță.

Min. 18: corner pentru Lugano. Daprela a dat cu capul, nestingherit, din fața porții, dar din fericire pentru steliști, nu a nimerit ținta.

Min. 16: Budescu (FCSB) a tras peste poartă din lovitură liberă.

Min. 15: cartonaș galben pentru Daprela (Lugano).

Min. 14: GOL LUGANO, 1-0. Bottani a scăpat de marcajul lui Ov. Popescu și l-a executat pe Niță cu un șut puternic, sub transversală, din centrul careului.

Min. 11: Steaua şi-a creat prima ocazie. Planic a reluat cu capul pe lângă poartă din centrarea lui Budescu, din lovitură liberă.

Min. 5: gazdele au primul corner al partidei. Mariani a reluat cu capul milimetric pe lângă poarta lui Niță.

Min. 1: a început meciul.

Echipele de start:

Lugano (4-3-3): David Da Costa – Dragan Mihajlovic, Fulvio Sulmoni, Vladimir Golemic, Fabio Daprelà – Jonathan Sabbatini (C), Cristian Ledesma, Davide Mariani – Domen Črnigoj, Alexander Gerndt, Mattia Bottani. Antrenor: Pierluigi Tami.

Rezerve: Joel Kiassumbua – Marco Padalino, Younes Bnou­-Marzouk, Antonini Čulina, Bálint Vécsei, Radomir Milosavljevic, Yao.

FCSB (4-2-3-1): Fl. Niţă – Benzar, Planici, Bălaşa, Junior Morais – Pintilii (C), Ov. Popescu – Teixeira, Budescu, Fl. Tănase – Gnohere. Antrenor: Nicolae Dică.

Rezerve: Daniel Vlad – Ionuț Larie, Lucian Filip, Florinel Coman, Cătălin Golofca, Gabriel Enache, Dennis Man

Arbitru: Serhiy Boiko (UKR)

Asistenți: Oleg Pluzhnyk, Volodymyr Volodin (UKR)

Adiționali: Mykola Balakin, Oleksandr Derdo (UKR) Rezervă: Oleksandr Korniyko (UKR)

ACTUALIZARE 28 septembrie. Pe contul său de Facebook, preşedintele de imagine al vicecampioanei, Helmuth Duckadam, a postat o imagine cu faniolul oficial pe care oficialii de la Lugano l-au făcut pentru meciul din această seară transmis în direct de Telekom Sport.

„Pe fanionul meciului de diseară din Europa League scrie clar: FC LUGANO vs FC STEAUA BUCUREŞTI. Va interzice CNA meciul??? Diseară joacă STEAUA BUCUREŞTI… UEFA RECUNOAŞTE!”, a scris Duckadam.

Avancronică pentru meciul FC Lugano vs FCSB

Roş-albaştrii n-au mai câştigat un meci în deplasare în grupele unei competiţii europene de aproximativ cinci ani! Ultima oară învingeau Molde, în noiembrie 2012, când echipa era antrenată de Laurenţiu Reghecampf

ACTUALIZARE 28 septembrie. Dacă în urmă cu câteva zile, patronul vicecampioanei în cerea titulari pe Man şi pe Fl. Coman, acesta s-a răzgândit. Gigi Becali a anunţat în cursul dimineţii echipa de start cu care Nicolae Dică va începe partida din această seară cu Lugano.

”Nu îmi fac griji pentru partida din această seară. Budescu joacă, joacă Tănase, joacă Teixeira, Gnohere. Jucători cu experienţă. Cei doi care au impresionat, Coman şi Man, probabil vor intra pe parcurs sau nu vor intra”, a spus Becali la Pro X.

”Clar ne dorim o victorie, de asta am şi venit, să încercăm să câştigăm jocul. Dacă vom reuşi să câştigăm cele 3 puncte, vor fi foarte importante. Ne vor da o şansă în plus pentru calificarea în primăvara europeană. Având în două jocuri 6 puncte, am avea şanse mai mari de calificare”, a declarat Dică, la conferinţa de presă de ieri.

Steaua lui Gigi: Fl. Niţă – Benzar, Planici, Bălaşa, J. Morais – Pintilii, Ov Popescu – Teixeira, Budescu, Fl. Tănase – Gnohere

ACTUALIZARE 28 septembrie. ”O să ziceți că am înnebunit. Da, Mbappe e mare. Dar dacă ne ocupăm de Florinel Coman, poate ajunge mai mare. Are ceva în plus. Bine, acum nu se compară. Dar Coman are ceva în plus, nativ. Are driblingul în plus. E mai șarpe Coman decât Mbappe!„, a spus Becali la Pro X.

Becali a vorbit și despre disputa de la PSG dintre Cavani și Neymar și a spus că faza cu împăcarea celor doi, imediat după ce brazilianul a marcat contra lui Bayern, 3-0, l-a emoționat până la lacrimi.

„Nu am mai trăit de multă vreme așa ceva, la fotbal. A fost vorba de dragoste la Neymar și Cavani. Mi s-au umezit ochii și m-au trecut fiorii când cei doi s-au îmbrățișat după ce Neymar a marcat. Atunci s-au împăcat. Până atunci nu erau împăcați. Dacă nu exista cearta, nu exista împăcarea. A contat foarte mult că a fost ceartă. Așa am putut vedea împăcarea.

Când a dat gol Cavani, Neymar nu l-a îmbrățișat. Dar după golul lui Neymar, Cavani s-a dus la el și l-a luat în brațe. Și Neymar a răspuns cu dragoste și l-a îmbrățișat înapoi. UEFA trebuie să renunțe la fair play-ul financiar. Să lase fotbalul cu bani mulți. Că așa putem vedea spectacol”, a adăugat patronul stelist.

ACTUALIZARE 28 septembrie. Cristi Ianu trăieşte de 14 ani în Elveţia, iar acesta s-a întâlnit cu echipa Telekom Sport înaintea meciului din această seară dintre Lugano şi FCSB. Fost golgeter în fotbalul elveţian, acesta ajuns la 33 de ani şi joacă fotbal la o micuţă echipă de amatori, FC Muri, în liga a cincea.

„Oamenii din oraşul ăsta iubesc echipa Lucerna. Acum, să Lugano a decis să joace aici, nu prea se vorbeşte de ei, nu prea sunt interesaţi. Lugano este o echipă destul de mică, ce nu are aşa mulţi suporteri ca şi Lucerna. Nu prea este mediataizat aşa mult meciul. Eu cred că Steaua pleaca ca favorită şi cred că o să şi câştige. E posivil să fie mulţi români la meciul de joi seară. Steliştii trebuie să fie atenţi pentru că Lugano au un atacant care are destul de mare experienţă, care a venit acum de la Young Boys Berna, un atacant suedez, mi se pare că a fost un pic şi în naţionala Suediei. Mai au un mijlocaş care anul trecut era aici, a jucat foarte bine, Mariani îl cheamă, dar acum e accidentat”, spune Ianu în exclusivitate pentru Telekom Sport.

ACTUALIZARE 21.00: Nicolae Dică a anunțat că pe Alibec l-a lăsat la București din pricina unor dureri la spate. Dragoș Nedelcu s-a accidentat și va lipsi și-n meciul de campionat.



ACTUALIZARE 20.00: Jucătorii Harlem Gnohere și Cătălin Golofca s-au ținut de șotii la Lucerna.

”Îmi doresc să se califice, va fi destul de complicat, dar Steaua are potenţial şi are şanse mari să treacă de această grupă. După ce a fost la primul joc, ai fi îndreptăţit să crezi că ar fi un dezastru dacă nu se va califica. Alibec face şi muncă fizică, el creează spaţii pentru ceilalţi. Apoi coboară multe pentru a intra în joc, oferă şi pase de geniu. Vrea să fie mai mult decât un simplu marcator. Un astfel de jucător n-ar trebui să lipsească de la echipa naţională” – Lucian Sânmărtean.

ACTUALIZARE 27 septembrie. FCSB a anunțat că fanii echipei lui Dică din Elveția își pot achiziționa bilete, în ziua meciului, de la casele de la Swisspor Arena, din Lucerna, în ziua partidei. Prețul unui tichet este de 50 de franci elvețieni, ceea ce înseamnă aproximativ 200 de lei.

ACTUALIZARE 27 septembrie. După prima rundă, roș-albaștrii sunt lideri în grupa G, după ce au învins cu 3-0, pe teren propriu pe Viktoria Plzen. De partea cealaltă, elvețienii au pierdut în deplasare la Beer Sheva cu 1-2.

Miercuri este programat antrenamentul oficial de pe Swisspor Arena. Ședința de pregătire va începe la ora locală 19:00 (20:00 ora României) și va fi precedată de o conferință de presă.

ACTUALIZARE 27 septembrie: Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care Denis Alibec n-a făcut deplasarea cu echipa în Elveţia. ”Alibec a avut nu ştiu ce contuzie. Şi atunci Dică a zis: ”Mă, mai bine rămâi şi te antrenezi”. Şi atunci a rămas acasă. A zis că joacă cu Pintilii şi cu Popescu. Şi Filip poate să joace şi fundaş stânga, şi mijlocaş central. Asta a fost gândirea lui Dică. După care, de Nedelcu a zis să se odihnească. Normal că ”Bizonul” va fi titular”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

FCSB, cazare la 500 de euro/ camera!

Delegația Stelei a parasit marti dupa-amiază Bucurestiul cu destinația Lucerna (Elveția). Odată ajunși pe aeroportul din Zurich, steliștii s-au deplasat încă o oră cu autocarul până la Lucerna, acolo unde s-au cazat, pe malul lacului cu acelasi nume, la Hotel PALACE LUZERN. La același hotel a fost cazată și echipa națională a României în 2012, atunci când a susținut un turneu de pregătire în Țara Cantoanelor și în Austria. O cameră costă 500 de euro.



ACTUALIZARE 26 septembrie: Nicolae Dică, antrenorul „roș-albaștrilor”, a decis să nu-i includă în lotul pentru partida din Elveția pe Denis Alibec, Marko Momcilovici, William De Amorim și Dragoș Nedelcu. Primul a acuzat o accidentare cu Dinamo, iar ceilalți vor fi menajați. În partida cu Lugano, fundaș stânga va fi Junior Morais, iar vârf Harlem Gnohere, pentru că alte soluții nu există.

Închizători vor fi, cel mai probabil, Pintilii și Ovidiu Popescu.

Arbitrul ucrainean Serghei Boiko va conduce meciul dintre FCSB și echipa elvețiană de fotbal FC Lugano, care se va disputa joi, de la ora 20,00 (ora României), pe Luzern Arena din Lucerna, într-un meci din Grupa G a Europa League.

Arbitri asistenți au fost desemnați Oleg Plujnik și Vladimir Volodin, arbitri adiționali Nikola Balakin și Aleksandr Derdo, iar arbitru de rezervă va fi Aleksandr Korniko.

Boiko (40 ani) este arbitru internațional din 2011.

Serghei Boiko a condus două echipe românești în Europa League, Astra Giurgiu și Pandurii Târgu Jiu. Ucraineanul a arbitrat meciul dintre Astra și Celtic Glasgow (1-1), din 6 noiembrie 2014, în grupele Europa League, precum și partida Pandurii — Maccabi Tel Aviv (1-3), pe 28 iulie 2016, în turul al treilea preliminar al Europa League.

Lugano a mai jucat o dublă manşă în compania unei echipe româneşti: 0-2 şi 4-1 cu Sportul Studenţesc (1991-1992, Cupa Intertoto).

Partida cu FCSB se va desfășura la 168 de kilometri distanță de Lugano, pe arena centrală din Lucerna, Swissporarena, care are o capacitate de 17.000 de locuri. Stafionul din Lugano nu e omologat pentru Liga Europa.

Citiți și Liga Europa, FCSB – Viktoria Plzen 3-0. Seară glorioasă. Se ridică steaua lui Dică. Dublă de efect pentru Budescu. Trupa lui Becali, liderul Grupei G