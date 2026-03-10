Lumea artelor marțiale este în doliu după ce Ibrahim Cholo a murit duminică seara într-un accident rutier, la doar 28 de ani. Tragedia a fost confirmată de Ivan Dijakovici, coproprietar al celebrului UFD-Gym din Düsseldorf, iar vestea a fost primită cu tristețe de comunitatea sporturilor de contact.

Conform poliției, accidentul a avut loc la ora 21.15, la câțiva kilometri de Wuppertal. Conducând un BMW M850i nou, cu o putere de 530 CP, Cholo ar fi intrat într-o curbă periculoasă, când încerca să depășească mașina fratelui său.

Vehiculul său a derapat și s-a izbit lateral de un zid al unei case. Sistemul automat de apel de urgență al mașinii, eCall, a alertat imediat serviciile de intervenție, însă medicii sosiți la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul.

Potrivit unor surse din anchetă, Ibrahim se luase la întrecere cu fratele său.

Moartea lui Cholo a zguduit comunitatea MMA. Vedeta Oktagon, Tamerlan Dulatov (25 de ani), a scris pe Instagram: „28 de ani. S-a trezit fără să știe că va fi ultima dată când o face. Ai fost un om bun, frate. Într-adevăr, moartea nu cunoaște vârstă sau timp”.

Campionul FNC Lom-Ali Eskiev (33 de ani) a postat o imagine cu Cholo însoțită de un emoji cu o inimă frântă, iar campionul la box Agit Kabayel (33 de ani) a împărtășit o fotografie comună pe contul său de Instagram.

Ibrahim Cholo avea o carieră promițătoare în MMA, dar viața sa a fost scurtată tragic. Sportivul era tatăl unei fetițe de 2 ani, iar soția sa este însărcinată cu al doilea copil.

Născut la Düsseldorf, Cholo a fost una dintre figurile emblematice ale „OKTAGON MMA” încă din 2022, când organizația europeană a pătruns pe piața germană. La primul eveniment Oktagon din Germania, pe 4 iunie 2022, în Frankfurter Festhalle, Cholo a pierdut la puncte în fața lui Jaime Cordero. Palmaresul său; 4 victorii și două înfrângeri.

