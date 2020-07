Handbalistul Dan Savenco, care a fost polițist în starea de urgență, premiat de ministrul Vela

”Mi s-a spus că datorită performanțelor de la echipă, fiind singura echipă neînvinsă din Champions League, a rezultatelor pe plan local, noi fiind 5 ani campioni la rând, dar și a actelor caritabile. A fost o premiere pentru că am îmbunătățit imaginea ministerului, pentru servicii și fapte deosebite ce au contribuit la ridicarea prestigiului MAI”, a povestit liderul ”câinilor”, pentru Libertatea.

Aleea Livezilor l-a uimit

Dan Savenco a fost însoțit la minister de noul comandant al CS Dinamo, Ionuț Popa. În timpul stării de urgență, sportivul a fost detașat ca polițist, fiind subinspector în cadrul MAI, la două secții din Capitală, inclusiv la una în Ferentari, fiind uluit de ceea ce a întâlnit pe celebra Alee a Livezilor.

”Și-acum mă mai gândesc, uneori, la acea zi, a fost o experiență ce m-a marcat pe viață. Le-am spus și copiilor, a fost o lecție de viață, pentru orice vârstă”, s-a destăinuit pivotul.

Dan Savenco (numărul 17), jucătorul echipei masculine de handbal Dinamo București. Foto: Hepta

La vremea respectivă, Savi a dezvăluit Libertății sentimentele puternice pe care le-a resimțit când a dat nas în nas cu realitatea crudă a unei zone considerate ghetou. Ulterior, alături de coechipierul său, Ali Mousavi, a fost să împartă mâncare și haine unor oameni nevoiași din Moldova.

”Festivitatea de azi a durat 40 de minute, s-a ținut afară, în fața clădirii ministerului, n-am avut voie înăuntru. Au mai fost polițiști decorați din diverse zone ale țării. Sunt mândru că am purtat această uniformă și i-am făcut cinste, este ceva deosebit să primești felicitări din partea ministrului”, a mai spus dunăreanul.

”Vela știa de noi”

Cum a decurs întâlnirea cu Vela? ”M-a felicitat, dar a fost destul de sobru, având în vedere că erau și alți oameni ce-și așteptau rândul. Am apucat să stăm câteva momente de vorbă la final, când am făcut și fotografii. M-a întrebat despre Dinamo, de handbal, mi-a zis că-i pare rău că nu ne-am continuat aventura în Champions League, că am fost eliminați cu PSG fără să jucăm. Chiar știa bine situația, m-a surprins. Mi-a spus să continuăm să facem lucruri bune, pe teren, în viața de zi cu zi, să punem suflet, fiindcă asta ne va ajuta și pe noi, și pe polițiștii din România. Chiar sunt mândru!”, a mai comentat Savenco.

Supărat cu fotbalul



Dacă Dinamo este o forță în handbalul masculin, ajungând să se bată de la egal la egal cu oricine în Champions League, echipa de fotbal e la pământ.

Membru în programul socios DDB al fanilor-acționari din „Ștefan cel Mare”, Dan Savenco este surprins de tot ceea ce citește și ce află de la fotbal: ”E groaznic, cât ghinion! Și-acum cu cazurile de coronavirus de la echipă. Eu sper să iasă negative testele secundare, să poată juca fotbal și să scape de retrogradare. Cred că și rivalii clubului vor dori ca Dinamo să continue în Liga 1, pentru a avea o competiție reală, sportivă. Cel mai mult suferă suporterii, eu stau chiar lângă stadion, mă întâlnesc zilnic cu ei și-i văd, și-i aud cât sunt de cătrăniți. Îmi doresc din tot sufletul să citesc lucruri pozitive despre acest club”.

