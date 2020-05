De Eduard Apostol,

După o perioadă scurtă petrecută la Secția 24 din Capitală, în temutul Ferentari, gălățeanul a ajuns la Secția 6, din zona Ștefan cel Mare, exact vizavi de locul adevărat de muncă al pivotului, stadionul Dinamo.

Dacă aventura din prima parte l-a marcat, cea recentă i s-a întipărit în memorie mai degrabă prin episoade amuzante.

“Te mai iau și peste picior: îți zic că pe aici îi aduce Waze-ul!”

Handbalistul-polițist a dezvăluit pentru Libertatea câteva situații cu care s-a confruntat pe teren.

“De la bun început, vă spun că eu sunt de fel un om tare liniștit, înțelegător. Amenzi n-am dat încă. Am obraz, n-aș putea s-o fac, fiindcă e ca și cum le-aș da peste nas oamenilor. Și celor alături de care lucrez, și celor care, probabil, că nu au atât de mulți bani ca să achite penalitățile. Știu că viața e grea, și mama are pensie mică, așa că am încercat să le explic tuturor cu frumosul. Dar am întâlnit niște situații… A venit cineva din Afumați, iar când a fost oprit a zis că merge să-și ia de mâncare din Crângași. Pe bune?”, a povestit Savenco.

Handbalistul devenit agent a mai rememorat un episod similar:

“Am oprit o domnișoară, mi-a spus că vine din Militari și se duce la Obor că acolo sunt cele mai bune ridichi! Serios? Și pe ce ton a spus-o… Dacă ar fi oameni bătrâni, care s-au obișnuit să cumpere doar dintr-un loc anume, poate ai înțelege, dar sunt tineri puși pe caterincă”, a spus Savenco.

OK, lumea s-a relaxat, nu mai e fricoasă ca la început, nu zice nimeni să fii absurd, poți să ieși în imediata vecinătate a locuinței, dar să-ți spună omul pe care-l oprești: Păi, stai, mă nene, vin din Drumul Taberei prin Ștefan cel Mare că pe aici m-a adus Waze-ul! Și-ți râde în nas! Dan Savenco, handbalist Dinamo:

“Le-au dat kilometrajul peste cap câinilor”

Căpitanul dinamoviștilor nu pricepe de ce oamenilor le vine atât de greu să stea acasă: “Fraților, hai să ne înțelegem, amenzile sunt uriașe, pentru ce să riști? Dacă așa spune legea, e pentru toți, nu moare nimeni dacă mai stai în casă puțin, să treacă nebunia. Precauțiile trebuie să ți le iei singur, nu trebuie să te silească legea, pentru că iei pentru tine și sănătatea ta! Uite, acum, în timp ce vorbim la telefon, mă uit pe geam, pe bulevard, sunt momente când se merge bară la bară. Și e stare de urgență!”.

Mă gândeam zilele trecute: la cât se aleargă în București, ar trebui să fim campioni mondiali la atletism. Iar cei care nu fac jogging își scot câinii la plimbare. Eu nu vedeam atâția înainte. Mă gândesc acum, le-or da și cățeilor măcar o cană de apă?! Nu de alta, dar le-au dat kilometrajul peste cap! Dan Savenco, handbalist Dinamo:

