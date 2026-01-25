Cel mai bun marcator al tuturor timpurilor pentru Universitatea William&Mary Tribe

Înainte de a veni în România, Marcus Thornton (32 de ani), a jucat în sezonul 2024-2025 pentru echipa portugheză Benfica Lisabona și pentru grecii de la Lavrio.

Un adevărat globetrotter, Marcus, a evoluat de-a lungul carierei pentru echipe din Australia, Asia, America de Nord, America de Sud și Europa.

Pe când era student, Marcus Thornton a reușit să devină cel mai bun marcator al tuturor timpurilor pentru Universitatea William&Mary Tribe, în NCAA (campionatul nord-american universitar de baschet), cu 2.178 de puncte. După scurta experienţă alături de Boston Celtics, el a câştigat Divizia Atlantică NBA D-League, în 2016. Component al echipei naţionale de seniori a Statelor Unite ale Americii în 2018, Marcus a petrecut un sezon în FIBA Europe Cup (2021-2022) şi două sezoane în Basketball Champions League (2017-2018 şi 2024-2025).

La finalul unui antrenament al FC Argeș la Pitești Arena, Marcus Thornton a vorbit pentru Libertatea despre cariera sa sărită din tipare, dar și despre adaptarea la România. Americanul este deja printre cei mai buni jucători din campionatul României în actualul sezon, FC Argeș fiind pentru moment pe locul al treilea.

În sezonul 2024 – 2025, Marcus Thornton a jucat echipa portugheză Benfica Lisabona și pentru grecii de la Lavrio. Foto: Denis Grigorescu

Cum a fost convins să joace în România

Marcus Thornton a venit la echipa din Pitești (fostă campioană națională în 2000 și vicecampioană în 2007) în vara anului trecut și spune că Nebojsa Vidic, fostul antrenor al FC Argeș, a insistat mult pentru aducerea sa.

„Cunoșteam deja și mai mulți jucători americani care au jucat în România și care au avut numai cuvinte la superlativ. Înainte să ajung în România, nu știam prea multe, cu excepția informațiilor despre capitala București. Așa că am luat totul ca atare. Și până acum, totul e bine. Iar mâncarea e foarte bună, ceea ce pentru mine contează mult. Iar aici preferatul meu este puiul cu orez.

Nu mi-a plăcut prea mult vremea, mai ales că am venit din Portugalia și Grecia anul trecut, țări unde e constant cald. Și tot legat de România, mă așteptam ca moneda să fie euro și nu lei. M-a surprins cât de mulți munți aveți, iar peisajele sunt de vis. Îmi doresc ca în acest an să ajung cât mai sus cu FC Argeș, ar fi excelent dacă terminăm pe podium”, a povestit pentru Libertatea Marcus Thornton.

Baschetbalist Marcus Thornton a stat de vorbă cu reporterul Denis Grigorescu. Foto: Denis Grigorescu

„Îmi doresc să văd adevăratul castel al lui Dracula de la Poienari”

Cum programul de antrenamente și meciuri este foarte intens, Marcus Thornton a avut foarte puțin timp pentru a pleca din Pitești și a explora România: „Am mers de câteva ori la București, am fost și la Brașov. Am vizitat și Castelul Bran, despre care am aflat că nu este adevăratul castel al lui Dracula. Am descoperit că adevărata fortăreață a lui Dracula – Vlad Țepeș este la Poienari, foarte aproape de Pitești, și îmi doresc neapărat să o văd în acest an”.

În 2015, Marcus Thornton a absolvit Colegiul William&Mary, cunoscut mai ales pentru faptul că este alma mater a trei președinți din istoria timpurie a Americii, Thomas Jefferson, James Morrow și John Tyler. În același an în care a absolvit facultatea, Marcus Thornton a fost draftat în NBA de către celebra echipă Boston Celtics, de 18 ori campioană. Chiar dacă nu a jucat ulterior în NBA, Marcus a evoluat pentru Boston Celtics în perioadele pregătitoare de vară, timp de două sezoane, totalizând 15 meciuri.

„A fost cu siguranță una dintre cele mai mari realizări pentru mine să fiu selectat în NBA. Știi, cred că toți copiii care cresc vor să ajungă în NBA, nu neapărat să ajungă, ci măcar să le fie strigat numele la selecție. De fapt, nici măcar nu am urmărit draftul. Eram prea agitat ca să-l urmăresc. Dar am primit telefonul de la agentul meu și, știi, am fost copleșit de emoție și recunoștință. A fost uin moment cu adevărat special pentru cariera mea”, spune Marcus Thornton.

Coleg de echipă cu trei campioni în NBA

Baschetbalistul american, care până acum, în afară de România, a jucat în Australia, China, Franța, Germania, Grecia, Italia, Mexic, Portugalia, Coreea de Sud și SUA mărturisește cumva că se simte ca un globetrotter: „Am acumulat multă experiențe jucând în ligi diferite și puternice de pe mai multe continente, iar asta m-a ajutat cu adevărat să mă formez ca jucător”.

Pentru Marcus Thornton, cea mai specială experiență ca jucător a fost atunci când a fost convocat în vara lui 2018 să joace pentru naționala de baschet a Statelor Unite. Marcus avusese evoluții foarte bune îm NBA G-League pentru Cleveland Charge, echipa-satelit a celor de la Cleveland Cavaliers.

NBA G-League este liga oficială de dezvoltare a NBA din America de Nord, ligă unde evoluează echipele-satelit ale francizelor NBA. Marcus a evoluat pentru naționala SUA în două partide, cu medii per meci de 23 de minute și 12 puncte.

„Jucam în NBA G-League și am primit telefon că sunt convocat la naționala SUA. Mereu mi-am dorit să port tricoul țării mele, a fost un vis devenit realitate. Jeff Van Gundy era antrenorul Statelor Unite în acea perioadă. Era un grup grozav de băieți în acea echipă. Am avut o relație foarte bună cu Alex Caruso (dublu campion în NBA cu Los Angeles Lakers și Oklahoma City Thunder), Amile Jefferson (actualul antrenor secund al Boston Celtics) și Damion Lee (campion în NBA cu Golden State Warriors)”, își amintește Marcus Thornton.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE