Au mai rămas doar șase luni până la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. De această dată, Marian Drăgulescu, speră să pună mâna pe medalia de aur, singura importantă care-i lipsește din CV, apoi să se retragă.

„Tratez Tokyo foarte serios. Dacă iau aurul închei! Începe și corpul să zică să oprim performanța. Dacă nu iau aurul poate mai trag un loz! Dar eu sper să fie lozul câștigător acum, în Japonia. Mă pregătesc doar la sărituri. Vreau să fiu sănătos, să mă antrenez și să realizez ce mi-am propus. Am lucrat două sărituri cu note de plecare clar mai mari decât la Mondiale!”, a spus el.

M-am oprit puțin pentru că am dureri la spate. Sper să mă antrenez așa cum îmi doresc. Am observat la corp că nu mai am aceleași reacții, aceleași reflexe. La sărituri contează explozia, rapiditatea și detenta. Cam trag de mine la antrenamente. Marian Drăgulescu:

Gimnastul de 38 de ani a dezvăluit: „Voi veni cu ”Săritura Drăgulescu” la Tokyo! Înseamnă un dublu salt înainte grupat cu jumătate de întoarcere. Am lucrat ulterior și acum vreo doi ani am mai adăugat ceva la săritură. Încă jumătate de întoarcere. Astfel încât să fie un șurub complet. N-a sărit-o nimeni în competiții. Sper să-mi iasă! Este sensibilă. E foarte greu la aterizare pentru că-mi forțează spatele la intrarea pe masă. D-asta și am renunțat să o mai sar pentru că am avut dureri. Am făcut o pauză. Dar o să mai încerc pentru că vreau să-mi cresc șansele în obținerea medaliei de aur la Jocurile Olimpice. Îmi doresc să plec cu prima șansă, nu să stau după alții”, a spus Marian la „Prietenii lui Ovidiu”.

Chiar dacă a ratat podiumul la o zecime la ultima ediție de Campionat Mondial, Marian știe ce are de făcut la Tokyo:

”La Mondiale am fost aproape de medalie. A fost o greșeală tehnică la a doua mea săritură. Am dat prea tare din picior și m-a depășit un pic rotația. Acolo mai aveam jumătate de întoarcere. Dacă prineam masa mai repede, o fracțiune de secundă, cred că luam aurul. Mi-a lipsit foarte puțin. Am șanse la Olimpiadă și chiar cred că pot să iau aurul olimpic. Întotdeuna mi-a plăcut competiția și să fiu cel mai bun. Mereu am tras să vin acasă cu medaii. Cred că am șanse la medalie. De exemplu, la Campionatul Mondial de acum au participat cei cu care mă voi vedea și la Olimpiadă. Finala a fost deschisă și oricine putea produce o surpriză. Eu sunt acolo printre cei care pot lua o medalie”, a mai declarat gimnastul.

S-a cam dus școala românească de gimnastică, din păcate! Vechiul sistem nu mai funcționează și trebuie să ne adaptăm la noua generație. Nu mai merge un program colectiv pentru toată lumea. Acum fiecare copil trebuie tratat individual și trebuie să aibă fiecare un program special. Plus că acum tentațiile sunt altele. Marian Drăgulescu:

În conflict cu Federația!

Marian Drăgulescu nu are nicio relație cu oficialii Federației Române de gimnastică și susține că nu se înțelege bine cu președintele Andreea Răducan.

„Doar colaborăm! Nu am o chimie cu Andreea… Eu mi-am văzut de treabă. Știu ce-mi doresc și demonstrez în sala de gimnastică. Puteam să fim prieteni, dar nu vorbim aceeași limbă. Dragoste cu sila nu se poate! Nu știu dacă e influențată împotriva mea și nici nu mă interesează. Eu am fost OK vizavi de ea. Când m-am calificat la Olimpiadă nu m-a sunat nimeni de la federație! Nimeni! M-a sunat doar Mihai Covaliu… Andreea poate are orgolii, eu nu am. Orgoliile câteodată ne fac mai mult rău”, a spus Drăgulescu.

