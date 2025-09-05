Reacția jucătorilor

Ambele echipe au luat măsuri de precauție imediate. Jucătorii s-au întins pe burtă pe teren pentru a evita albinele.

Un arbitru asistent și un operator TV au făcut același lucru. Chiar și rezervele s-au ascuns sub banca tehnică, deși păreau să vadă și partea amuzantă a situației.

Oamenii din tribune, în schimb, au rămas nemișcați pe locurile lor. Nu este clar dacă acest lucru a fost făcut din ignoranță față de situație sau au fost curajoși.

Cauze posibile

Conform The Sun, nu se știe exact ce a provocat apariția neașteptată a albinelor. Unii au sugerat că vremea neobișnuită din săptămâna precedentă ar fi putut fi cauza.

Din fericire, nimeni nu a fost înțepat în timpul invaziei. După ce situația s-a calmat, meciul a fost reluat. City FC Abuja a reușit să marcheze golul victoriei în ultimele minute.

Drama in Tanzania league as game had to to be stopped when Bees flew over the heads people around the stadium 🏟️ #football pic.twitter.com/VgqVUi2PAR — Nii.Lfc (@roglfc) September 5, 2025

Reacții online

Fanii au reacționat cu uimire pe rețelele de socializare. Un utilizator a comentat: „Asta e pur și simplu amuzant fără motiv”.

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Altul a scris: „Natura nu se sinchisește de programul vostru de fotbal. Mișcare inteligentă să se întindă la pământ, sper că nimeni nu a fost rănit”.

Incidente similare

Acesta nu este singurul incident de acest gen. În 2019, fostul jucător al Barcelonei, Dani Alves, a fost deranjat de o viespe în timpul unui meci pentru Sao Paulo.

De asemenea, un meci de tenis între Carlos Alcaraz și Alexander Zverev la Indian Wells anul trecut a fost întrerupt când spaniolul a fost înțepat în timpul unei invazii de albine.

Totodată, un caz similar a avut loc în Germania. Meciul dintre Tanne Thalheim II și SpG Grünstädtel, dintr-o divizie de amatori din Germania, a fost întrerupt, luni, 12 iunie 2023, după zece minute, după ce un roi agresiv de albine a invadat terenul și „a provocat neliniște și durere”.

