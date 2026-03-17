13.000 de oameni au fost prezenți în Climate Pledge Arena. În repriza a doua a jocului dintre Seattle Torrent și Boston Fleet a avut loc un eveniment în cadrul acțiunii „Noaptea Femeilor în Sport”.

În parteneriat cu Bras for Girls, o organizație nonprofit dedicată sprijinirii tinerelor sportive și reducerii barierelor pentru fete în sport, fanii au fost încurajați să aducă un sutien-sport nou pentru a-l arunca pe gheață, în sprijinul inițiativei.

„Pentru multe fete, lipsa unui sutien-sport este o barieră în calea practicării sportului. Prin oferirea de acces la sutiene sport gratuite, Bras for Girls sprijină fetele și relația lor cu mișcarea”, a fost mesajul ONG-ului.

„Cu ajutorul fanilor noștri incredibili, am reușit să colectăm 1.329 de sutiene sport și să strângem 28.805 dolari”, au anunțat cei de la organizație.

Liga Profesionistă de Hochei Feminin (PWHL) are 8 echipe, câte 4 din Statele Unite și Canada. Echipele joacă un sezon regular pentru a câștiga unul dintre cele patru locuri într-un turneu care determină câștigătorul Cupei Walter. Minnesota Frost este ultima campioană.

După 19 etape din actualul sezon, Boston Fleet e lider, 39 de puncte, la 3 de Montreal Victoire. Seattle Torrent e ultima, 19 puncte.

Echipa feminină a SUA este campioana olimpică en-titre la hochei pe gheață, câștigând medalia de aur la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, după ce a învins Canada în finală, 2-1.



