Memorialul Radu Gog 2018. Tricoul lui Ciprian Deac a fost licitat cu 250 de euro. Licitația se închide pe 6 ianuarie

Memorialul Radu Gog 2018. Internaționalul român Florin Gardoș a deschis lista de tricouri pentru licitație. A oferit bluza de la amicalul cu Chile (3-2).

Stadiul licitațiilor pentru tricourile de la Memorialul Radu Gog, ediția a XIV-a, la 31.12.2017, ora 10.00: Licitațiile vor continua până în data de 6 ianuarie, urmând ca fiecare tricou să aibă o oră limită, acestea urmând a fi anunțate în cursul săptămânii următoare:

1) Tricou Florin Gardoș – echipa națională a României:

Cea mai bună ofertă: 530 de lei



2) Tricou Andrei Cristea – CSMS Poli Iași:

Cea mai bună ofertă: 350 de lei



3) Tricou Cristina Laslo – ŽRK Budućnost:

Cea mai bună ofertă: 350 de lei

4) Tricou arbitru FIFA Kovacs Istvan:

Cea mai bună ofertă: 500 de lei



5) Tricou Ovidiu Hoban – CFR Cluj:

Cea mai bună ofertă: 340 de lei

6) Tricou echipa națională de minifotbal a României:

Cea mai bună ofertă: 260 de lei

7) Tricou Alexandru Mitriță – CSU Craiova:

Cea mai bună ofertă: 500 de lei

8)) Tricou Dorin Goga – Universitatea Cluj cu autografele tuturor jucatorilor

Cea mai buna ofertă: 360 de lei

9) Tricou Ciprian Deac – echipa nationala:

Cea mai bună ofertă: 1.160 de lei

10) Tricou Gabriel Vașvari – ACS Poli Timișoara:

Cea mai buna oferta: 500 de lei

11) Tricou Adrian Micas – Universitatea Cluj: preț pornire 300 de lei



12) Tricou Cătălin Ștefănescu – CSM Poli Iași

Cea mai buna ofertă: 250 de lei

13) Minge Adidas cu semnăturile jucătorilor de la Real Madrid: preț pornire 1000 ron

Cea mai buna ofertă:1.400 de lei



14) Tricou Juliano Spadacio

Cea mai buna ofertă: 400 de lei

15) Tricou arbitru de la Jocurile Olimpice din 2016 – Ovidiu Hategan, Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe – preț pornire 300 de lei



16) Tricou Cristian Man – CFR Cluj – preț pornire 250 ron

ACTUALIZARE 31 decembrie. Handbalul ține aproape.

ACTUALIZARE 28 decembrie. Vașvari e alături de organizatori.



ACTUALIZARE 27 decembrie. Tricoul internaționalului Ciprian Deac, de la partida Romania – Turcia, este scos la licitație cu ajutorul Grupului de sprijin “Reușim împreună R.R.R.” și al lui Doru Crăciun!

ACTUALIZARE 27 decembrie. Tricoul lui Dorin Goga (fotbalist născută în Zalău), cu autografele tuturor jucătorilor din lotul Universității Cluj, pus la dispoziție pentru licitație.



ACTUALIZARE 26 decembrie. Ovidiu Hoban, de la CFR Cluj, liderul Ligii I, și arbitrul Istvan Kovacs și-au donat și ei tricourile.

”Deschidem campania licitațiilor de tricouri de la Editia a XIV-a a Memorialului “Radu Gog” cu tricoul internaționalului Florin Gardoș, de la echipa națională, de la partida Romania – Chile. Acesta are semnatura jucătorului și o dedicație specială pentru organizatorii Memorialului. Îi mulțumim lui Florin Gardoș pentru suportul acordat! Preț pornire licitație: 300 de lei”, au anunțat organizatorii.

Această licitație face parte din cadrul evenimentului Memorialul Radu Gog. Toate fondurile strânse vor fi direcționate către familia răposatului. Fondurile vor fi donate familiei. Doi copii au crescut și cresc fără stâlpul de bază, fostul arbitru Radu Gog, decedat prematur în urma unui accident, la vârsta de 24 de ani!

Radu Gog s-a născut în 19 iunie 1978, a fost absolvent al Liceului Pedagogic ,,Gheorghe Şincai”, al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii ,,Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca (anul 2000) şi al masteratului în Relaţii Internaţionale (anul 2002). Era înscris la cursurile de doctorat în Integrarea României în Europa. Ca arbitru, şi-a început activitatea ca stagiar în 1995, iar un an mai târziu a obţinut categoria a II-a. În 1999 a trecut cu brio examenul pentru categoria I, iar din 2000 a făcut parte din lotul arbitrilor divizionari. A arbitrat peste 300 de partide de fotbal, dintre care 40 în Divizia C. S-a remarcat pe plan profesional, dar şi sportiv, unde era considerat unul dintre cei mai talentaţi arbitri din cadrul Comisiei Judeţene a Arbitrilor Sălaj. Vârsta şi calităţile sale îl recomandau ca pe un adevărat arbitru de perspectivă. Din păcate, toate visurile acestui tânăr plin de virtuţii s-au năruit în noaptea de 4 spre 5 ianuarie 2003, când a fost victim unui tragic accident de circulaţie petrecut în localitatea Ciumărna, de lângă Zalău.



Ca un omagiu adus fostului lor coleg, A. C. S. Cavalerii organizează la începutul fiecărui an o competiţia de minifotbal, Memorialul “Radu Gog”. Această acţiune prilejuieşte, pe lângă comemorarea şi depanarea unor amintiri cu Radu, şi desfăşurarea unei importnte acţiuni caritabile prin care este ajutată familia Gog: soţia Nadia şi cele două fiice, Andrada şi Raluca (care s-a născut după decesul tatălui său!).

Asociaţia Club Sportiv Cavalerii, vă invită la o nouă ediție a Memorialului „RADU GOG”, care va fi organizată de către A.C.S. Cavalerii Zalău în colaborare cu Primăria Municipiului Zalău şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj. Ediția a XIV-a a tradiționalei competiții caritabile se va desfășura în primul weekend din 2018, mai exact in perioada 5–7 ianuarie, în sala de sport a Liceului Sportiv ”Avram Iancu” Zalău, la categoriile Open și Old Boys.

