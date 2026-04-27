Deși elevii lui Florin Bratu au forțat pe final, reușind egalarea prin lovitura de cap a lui Moses Abbey în minutul 82 și ratând o ocazie uriașă prin Toutou în prelungiri, punctul obținut este insuficient pentru salvare.

După ce oaspeții au condus la pauză grație reușitei lui Ponde, gazdele nu au găsit forța necesară pentru a întoarce scorul, rămânând pe ultima poziție a play-out-ului cu doar 11 puncte, o distanță matematic imposibil de recuperat față de locurile de baraj cu doar câteva etape rămase de disputat.

METALOGLOBUS: Gavrilaş – D. Irimia (G. Dumitru 46), A. Camara, Pasagic, Neacşu – Bruno Carvalho, Sabater (Abbey 69) – Zakir (Celaj 90), Purece, Huiban (Toutou 77) – Visic (Ely Fernandes 69). ANTRENOR: Florin Bratu

UNIREA SLOBOZIA: R. Popa – Safronov, Al. Dinu, Antoche, Şerbănică (A. Dragu 46) – Al. Albu, Lungu – Bărbuţ (Yanakov 66), Ponde (Vl. Pop 76), Dulcea (Dorobanţu 66) – Espinoza (Ahmed Said 78). ANTRENOR: Claudiu Niculescu

