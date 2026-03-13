„Astăzi ar fi trebuit să fie ziua probei de Banked Slalom pentru Mihăiţă Papară la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Din păcate, cursa s-a încheiat înainte de a putea începe cu adevărat”, a transmis instituţia pe Facebook.

În timpul antrenamentelor oficiale de joi, sportivul a început să resimtă dureri lombare severe. Transportat de urgenţă cu ambulanţa la spital, investigaţiile RMN au confirmat diagnosticul: hernii de disc şi stenoză a foramenelor intervertebrale, afecţiuni care provoacă dureri acute şi comprimă nervii spinali.

În ciuda problemelor medicale, Papară a insistat să participe la cursa de vineri. „Cu toate acestea, Mihăiţă a vrut să fie astăzi la start. A venit la pârtie, cu tratament analgezic puternic administrat în cursul nopţii. A fost adus în scaun cu rotile până la telescaun, pentru că îşi dorea enorm să concureze. A încercat să coboare traseul. A căzut. S-a ridicat şi a încercat din nou. A căzut iar, în timp ce durerea devenea insuportabilă. Uneori, voința unui sportiv este mai mare decât limitele corpului.”, a mai transmis Comitetul Naţional Paralimpic.

Sportivul de 43 de ani, aflat la a treia participare la Jocurile Paralimpice, după cele de la PyeongChang 2018 şi Beijing 2022, continuă să primească îngrijiri medicale. „Dincolo de suferinţa fizică, ceea ce îl doare cel mai tare este că a ratat şansa de a lupta până la capăt în această probă”, au adăugat reprezentanţii comitetului.