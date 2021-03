August 11, 2019, Hollywood, California, USA: I16059CHW.19th Annual Harold & Carole Pump Foundation Gala.The Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, USA .08/09/2019 .MIKE TYSON AND EVANDER HOLYFIELD.©Clinton H.Wallace/Photomundo International/ Photos Inc (Credit Image: © Clinton Wallace/Globe Photos via ZUMA Wire)