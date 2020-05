De Viorel Tudorache,

Fostul campion la categoria grea a avut o apariție în evenimentul „All Elite Wrestling” și s-a reîntâlnit cu legenda WWE Chris Jericho, la 10 ani după ce fostul pugilist l-a lovit cu pumnul în ring, scrie GSP.ro.

More Mike Tyson and his famous MMA friends getting into it with Le Champion pic.twitter.com/DnRnA1eOuY