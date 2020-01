De Ciprian Iana,

Astfel, MTA va împărți suma de 132.200.000 de lei către cele 63 de federații declarate eligibile, în condițiile în care bugetul total al federațiilor pe anul trecut a fost mai mare, respectiv 132.267.000 de lei.

Conform ministrului Ionuț Stroe această sumă va fi însă suplimentată în luna septembrie cu banii din taxele pe alcool şi tutun.

”Bugetul iniţial este de 132.200.000 de lei din care am reţinut 10%, conform legii finanţelor publice, până la rectificarea bugetară. Iar aceşti bani vor fi alocaţi ulterior. În plus, am reuşit să readucem sportului banii rezultaţi din taxele pe alcool şi tutun, care vor completa din luna septembrie bugetul existent”, a afirmat ministrul”, a anunțat Ionuț Stroe.

Conform repartiției banilor MTS, în topul finanțării este Federaţia Română de Canotaj, care primeşte 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai puţin faţă de anul trecut.

Următoarea în clasamentul finanţărilor de la bugetul de stat este Federaţia Română de Handbal, cu 7.850.000 de lei, faţă de 10.000.000 lei în 2019, iar pe poziţia a treia se află Federaţia Română de Atletism – 7.000.000 de lei, în scădere faţă de 8.500.000 de lei în 2019.

Recomandări Cioloș și Barna i-au propus lui Guran să coordoneze campaniile electorale din 2020

Separat, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) va fi finanţat de la bugetul de stat în anul olimpic 2020 cu suma de 69.600.000 de lei, faţă de 69.025.000 în anul 2019.

Dintre cele 68 de federaţii sportive naţionale care au depus cerere de finanțare pentru anul 2020, Comisia de evaluare din cadrul MTS a stabilit

că federaţiile de tenis, aikido, go, hochei pe iarbă şi pescuit sportiv nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pentru finanţare.

Sumele repartizate celor 63 de federaţii sportive:



Canotaj 10.000.000 lei

Handbal 7.850.000 lei

Atletism 7.000.000 lei

Lupte 6.400.000 lei

Rugby 6.200.000 lei

Judo 5.300.000 lei

Scrimă 5.100.000 lei

Baschet 5.000.000 lei

Schi biatlon 4.100.000 lei

Gimnastică 4.000.000 lei

Haltere 4.000.000 lei

Tenis de masă 3.900.000 lei

Kaiac-canoe 3.800.000 lei

Bob şi sanie 3.500.000

Tir sportiv 3.200.000 lei

Volei 3.200.000 lei

Hochei pe gheaţă 3.000.000 lei

Box 3.000.000 lei

Polo 2.735.000 lei

Nataţie şi pentatlon modern 2.600.000 lei

Ciclism 2.400.000 lei

Comitetul Naţional Paralimpic 1.400.000 lei

Taekwondo WT 1.000.000 lei

Kempo 900.000 lei

Gimnastică ritmică 800.000 lei

Arte marţiale 750.000 lei

Sambo 750.000 lei

Karate 700.000 lei

Culturism şi fitness 700.000 lei

Tir cu arcul 600.000 lei

Dans sportiv 550.000 lei

Ecvestră 500.000 lei

Şah 500.000 lei

Karate WUKF 500.000 lei

Oină 450.000 lei

Sportul pentru toţi 450.000 lei

Triatlon 400.000 lei

Automobilism sportiv 400.000 lei

Wushu kungfu 400.000 lei

Fotbal tenis CAJ 400.000 lei

Motociclism 350.000 lei

Karate tradiţional 300.000 lei

Taekwondo ITF 300.000 lei

Badminton 300.000 lei

Modelism 250.000 lei

Popice 200.000 lei

Alpinism şi escaladă 200.000 lei

Yachting 200.000 lei

Baseball şi softball 200.000 lei

Karting 200.000 lei

Orientare 180.000 lei

Karate kyokushin IKO 2 150.000 lei

Bridge 150.000 lei

Aeronautică 100.000 lei

Bowling 100.000 lei

Chanbara 100.000 lei

Cricket 100.000 lei

Darts 100.000 lei

Pangration athlima 100.000 lei

Powerlifting 100.000 lei

Radioamatorism 100.000 lei

Scrabble 100.000 lei

Squash 100.000 lei



Citeşte şi:

Aproape 1.000 de monede spaniole, poloneze, turcești și românești, descoperite în Dâmbovița. Din ce perioada este comoara

Doi octogenari au provocat un accident, în Botoșani. Victima a traversat printr-un loc nepermis, fără să se asigure

Tragedie în Brașov: un băiat plecat la joacă împreună cu fratele său, găsit mort în râul Olt. Celălalt minor e dat dispărut

GSP.RO De ce a murit Cristina Țopescu și când ar fi survenit decesul

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2020. Scorpionii au parte de o perioadă mai intensă