„Astăzi mi-am exercitat puterea de a-i anula viza domnului Novak Djokovic din motive de sănătate și bună ordine, pe motiv că a fost în interesul public să procedez așa. Această decizie a venit după ordinele transmise de Curtea Federală pe 10 ianuarie, când precedenta anulare a vizei lui Djokovic a fost anulată pe motive de echitate procedurală”, a anunțat Ministrul Imigrării din Australia, Alex Hawke, potrivit GSP.ro.

„În luarea acestei decizii, am luat în considerare cu atenție informațiile furnizate de Departamentul Afacerilor Interne, Forțele de Frontieră și din partea domnului Djokovic”, a adăugat el.

Potrivit presei australiene, sârbul în vârstă de 34 de ani urmează să fie deportat, în așteptarea apelului. Avocații acestuia se pregătesc să conteste decizia, însă participarea lui Novak Djokovic la Australian Open, primul turneu de mare slam al anului, care va începe pe 17 ianuarie, este sub semnul întrebării.

BREAKING:



Alex Hawke, the Australian Minister for Immigration, has cancelled Novak Djokovic’s Australian visa „on the basis that it was in the public interest to do so.”



This is effectively a re-deportation order for the unvaccinated nine-time #AusOpen champion. pic.twitter.com/2P611AbUiw