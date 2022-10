„Nu o cunosc personal pe Simona Halep, dar i-am urmărit cariera și comportamentul atât pe teren, cât și în afara arenei. Cred în nevinovăția Simonei Halep față de acuzațiile de dopaj”, a afirmat ministrul justiției.

„Prezumția de nevinovăție este valabilă și în astfel de situații”, a precizat Cătălin Predoiu, care i-a urat Simonei Halep „succes în acest «meci»”.

Halep, depistată pozitiv cu Roxadustat

Simona Halep, 31 de ani, a anunţat vineri, 21 octombrie, pe Instagram, că a fost depistată pozitiv, după un control antidoping efectuat la US Open 2022, cu o substanţă interzisă, Roxadustat.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare șoc al vieții mele”, a scris fostul număr 1 mondial WTA, care a precizat că „voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă”.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu, în temeiul articolului 7.12.1 din Programul antidoping de tenis. ITIA a trimis jucătoarei o notificare preinculpare cu privire la o încălcare a regulilor antidoping pe 7 octombrie, potrivit publicației de specialitate TennisTonic.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Nu te mai da «contaminată»!”. Medicul Adrian Motoacă, atac devastator la Simona Halep. Greșeala făcută de sportivă, de ce o acuză

Playtech.ro BĂTAIE la Pro TV între două vedete! S-a lăsat cu o CONCEDIERE, detalii incredibile

Viva.ro O știa toată România, dar a ajuns de nerecunoscut! Ce s-a ales de ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

Observatornews.ro Satul din Italia unde a fost descoperit "elixirul magic": sănătate de fier, viaţă lungă şi siluetă de vis. "Cu toţii purtăm gena"

Știrileprotv.ro Fost medic la Dinamo, atac la Simona Halep: „Nu te mai da 'contaminată', că nu suntem într-un film prost”

FANATIK.RO Dana Budeanu, din nou la altar, în mare secret! Invitații vor afla locația cu doar câteva zile înainte!

Orangesport.ro Măsură de ultimă oră. Pe cine a sunat Halep prima dată după ce a fost depistată pozitiv: "Are acest drept"

HOROSCOP Horoscop 23 octombrie 2022. Scorpionii sunt plini de energie și dornici de acțiune, iar starea lor va fi și mai bună în zilele următoare

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?