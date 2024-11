Elias a semnat recent un contract cu Dsquared, pentru care este model pentru lenjerie intimă. El își arată musculatura lucrată la sală, în imaginile pentru noua colecție de boxeri. Shootingul a avut loc în Barcelona, Spania.

La fotografiile postate de Elias Becker pe contul său de Instragram, reacțiile sunt siropoase. „Miracolul lui Dumnezeu!”, a scris cineva, iar un alt urmăritor se entuziasmează: „O persoană incredibil de frumoasă”.

Elias are o relație de un an și jumătate cu Yasmine Dahlberg, suedeză de origine haitiană, care lucrează pentru New York Time în departamentul de publicitate în calitate de coordonator de clienți. „O iubesc”, a spus Elias, pentru Bild.

Sub numele „Noah+Elias”, frații Becker cântă împreună din iulie 2022, fiind prezențe cerute la festivaluri și evenimente. Ei mixează muzică house și electronică.

În septembrie, legendarul jucător german de tenis Boris Becker (56 de ani) și-a sărbătorit nunta de vis cu a treia sa soție, Lilian de Carvalho Monteiro (34 de ani). Evenimentul a fost organizat la Portofino, supranumit „un Saint Tropez al Italiei”, și a durat 3 zile și 3 nopți. Bild a calculat că „Bum-Bum” și Lilian au scos din buzunare cel puțin 150.000 de euro.

A fost cea de-a treia nuntă a fostului mare jucător de tenis. Becker a mai fost căsătorit cu Lilly Becker (48 de ani, între 2009 și 2018), cu care s-a însurat la St. Moritz. Cei doi au împreună un fiu, Amadeus, 14 ani. Cu prima soție, Barbara (1993-2001), are doi băieți, Noah (30 de ani) și Elias.

În aprilie 2022, Boris Becker a fost condamnat de justiția britanică la doi ani și jumătate de închisoare, după ce a fost găsit vinovat că a ascuns active şi împrumuturi în valoare de 2,5 milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor.

Fostul sportiv și-a declarat falimentul personal pe 21 iunie 2017, din cauza unui împrumut de 3 milioane de lire sterline făcut la banca privată Arbuthnot Latham şi nereturnat, pentru o proprietate din Mallorca, Spania.

A stat opt luni și jumătate în închisoare, în Anglia. Boris Becker a fost eliberat pe 15 decembrie 2022 și deportat în Germania.

Becker, care a fost manageriat de Ion Țiriac, are un palmares impresionant, cu 49 de trofee, dintre care 6 de Grand Slam: două Australian Open, trei Wimbledon, un US Open. La reușitele neamțului a contribuit și Ion Țiriac, în calitate de manager și antrenor.

