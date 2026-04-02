UPDATE, 7 aprilie – Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Bilanțul mandatului și omagiul FRF pentru Mircea Lucescu

Bilanțul lui Mircea Lucescu la cârma naționalei în această perioadă cuprinde 11 victorii, o remiză și șase înfrângeri. Acest mandat încheie o etapă importantă pentru antrenorul care a condus România pentru prima dată în anii 80. Sub îndrumarea sa, echipa națională s-a calificat la Campionatul European din 1984, marcând prima prezență a României la un turneu final european.

„Domnul Mircea Lucescu a acceptat această provocare și a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune și o dedicare fără margini. Prin efortul său neobosit și devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Națională și pentru fotbal, câștigând astfel respectul și recunoștința noastră, a tuturor iubitorilor de fotbal”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

FRF îi pregătește un nou rol lui Mircea Lucescu după plecarea de la națională

Federația a ținut să-și exprime recunoștința pentru întreaga activitate a lui Mircea Lucescu, atât ca jucător, cât și ca antrenor, subliniind contribuția sa de peste șase decenii în slujba fotbalului. De asemenea, FRF i-a propus acestuia să se alăture echipei administrative, pentru a-și valorifica vasta experiență în sprijinul dezvoltării fotbalului românesc.

„Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii”, a mai precizat Răzvan Burleanu.

Pentru toată munca sa și pentru bucuriile oferite generațiilor de suporteri, Mircea Lucescu rămâne o figură emblematică a fotbalului românesc, iar Federația îi transmite recunoștință și cele mai bune gânduri de sănătate și succes în noile sale proiecte.

Gică Hagi, 61 de ani, va fi instalat la nou selecționer al reprezentative României pe 15 aprilie. Contractul său cu FRF, valabil 4 ani, prevede un salariu anual de 300.000 de euro și bonusuri imense.

