Mircea Rednic, 59 de ani, ultimul antrenor care a cucerit titlul cu Dinamo, va semna joi, 30 septembrie, un contract valabil un an cu clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare, cu opțiune de prelungire, potrivit gsp.ro.

După o nouă rundă de negocieri cu oficialii lui Dinamo, care a avut loc miercuri dimineață, Mircea Rednic a acceptat să preia postul de antrenor principal al echipei aflate pe penultimul loc în clasamentul Ligii I.

„Situația în care e Dinamo m-a convins să vin. Nu din cauza mea am plecat de la Dinamo. M-au chemat tot în situații dificile, am format o echipă și apoi nu mi-au prelungit contractul. Problema e că după ce am plecat eu, Dinamo a avut probleme”, a afirmat Mircea Rednic.

Tehnicianul a precizat că are nevoie de două transferuri.

Eu sunt principalul responsabil cu transferurile în momentul ăsta. Ei au fost de acord. Dacă cineva propune un jucător bun nu înseamnă că nu-l iau. E nevoie de un atacant și de un fundaș dreapta. Mircea Rednic, noul antrenor al lui Dinamo:

Rednic îl înlocuiește pe Dario Bonetti și preia echipa aflată pe locul 15 în clasament, cu doar 6 puncte, după 10 etape disputate.

Rednic, al cincilea mandat la Dinamo

Rednic a mai avut patru mandate la Dinamo: iulie 2006-septembrie 2007, iulie 2008-iunie 2009, mai 2015-mai 2016 și octombrie 2018-iunie 2019.

De numele lui Mircea Rednic se leagă ultimul titlu de campion câștigat de Dinamo, în 2007.

În CV-ul de antrenor al lui Mircea Rednic se mai numără Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Craiova, FC Vaslui, Spartak Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași și Farul Constanța.

