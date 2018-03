Monica Niculescu: ”Victoria cu Sharapova îmi dă încredere în jocul meu!”. Sportiva legitimată la CSM București a dezvăluit sacrificiile pe care le face pentru a ajunge în vârful ierarhiei mondiale.

În circuitul feminin de tenis avem săptămâna și turneul. Iar, ca să obții puncte și să ajungi în vârful clasamentului WTA, trebuie să participi la cât mai multe competiții și să înaintezi cât de mult se poate în concurs. Monica Niculescu știe asta și de aceea joacă pe bandă rulantă. Așa se face că de la sfârșitul lui 2017 și până acum a ”reușit” să stea acasă, la București, alături de familie și cei dragi doar câteva zile, în rest a fost numai pe drumuri.

Jucătoare de tenis de la CSM București a început anul în China, când se afla pe locul 79 mondial și de atunci a ”bifat” nu mai puțin de șase turnee. ”Am un sezon foarte încărcat, Shenzhen, Hobart, Australian Open, apoi am incercat acel turneu în Taipei. A fost prima dată când am jucat acolo, a fost o experiență inedită. După această serie am am stat acasă trei zile, apoi am jucat la Doha și, ulterior Budapesta. Nu prea am avut timp de respiro, dar sunt fericită că mi-am intrat în ritm, joc mai bine și mă bucur că sunt sănătoasă, că asta este cel mai important”, a mărturisit Monica.





În China, Niculescu nu s-a adaptat foarte bine, a și pierdut primul meci, cel cu Aryna Sabalenka, din Belarus. A urmat experiența australiană de la Hobart, turneu la care a câștigat patru meciuri fără să cedeze vreun set, ajungând până în sferturi, unde a fost învinsă de belgianca Elise Mertens. La Australian Open, primul Mare Șlem al anului, românca s-a axat mai mult pe dublu. La simplu n-a depășit runda inaugurală, cedând în fața Monei Barthel, dar la dublu a ajuns până în semifinale alături de colega ei de la CSM București, Irina Begu. Niculescu a făcut iar un sfert de finală, la Taipei, pentru ca apoi să meargă la Doha, competiție unde a reușit una dintre cele mai importante victorii ale carierei. ”Doha a fost un moment foarte important în acest an. Am avut meciuri bune în califcări, apoi am bătut o pe Ozaki, iar cu Petkovic mereu am meciuri grele. Și la Fed Cup am pățit-o cu ea, când am condus și apoi am pierdut. În Qatar însă mi-am luat revanșa și m-am bucurat că urma meciul de pe arena centrală cu Maria Sharapova”, a explicat Monica, apoi a detaliat cum a reușit să o învingă pe rusoaică, în prima lor confruntare din circuitul WTA: ”A trebui să mă obișnuiesc cu stilul de joc al Mariei. La început a fost dificil, servea bine, dădea tare, voia să termine punctul repede. În seturile 2 și 3 am jucat lung, i-am dat mingiile înapoi, am avut și câteva scurte bune… nu știu care a fost cheia victoriei, dar am început să fiu și eu mai mult în joc, nu am stat în spate, am servit mai bine, am venit mai mult în față. Așa am reușit să o înving pe Sharapova. A fost o victorie și un meci care îmi dau încredere în jocul meu”.

Tabloul de la Doha n-a fost deloc unul ușor pentru Niculescu, acesta fiind nevoită să joace în optimi cu daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial la cel moment. A fost o înfrângere în două seturi, dar nu un meci fără istoric. ”Ea a folosit acest truc (n.r. – a întrerupt un punct și s-a plâns arbitrului că Monica strigă prea tare în momentul în care lovește mingiile. Dialogul cu arbitrul a durat câteva minute), ca să mă scoată din joc, din ritm. De acolo, nu prea am mers bine. E păcat că ea folosește astfel de trucuri. În fine, așa a fost, dar per total sunt mulțumită de parcursul meu”.

Pregătește turneele din America

Monica se află de câteva zile în America, unde se antrenează pentru debutul la Indian Wells, apoi va lua startul la ce mai importantă competiție din Florida. ”Urmează săptămâni grele, cu Indian Wells și Miami, turnee lungi, care durează fiecare câte două săptămâni. Sper că voi face treabă bună, îmi place mult la Indian Wells, am jucat bine într-un an la Miami, așa că am speranțe. Este important să rămân sănătoasă și să cresc în joc”, a mărturisit Monica.

Face dublu cu vicecampioana olimpică din 2012

Niculescu se află pe locul 72 în clasamentul mondial de simplu, însă proba la care merge mai bine este cea de dublu. Românca a ajuns pe poziția 17, după semifinala pierdută alături de colega ei de la CSM București, Irina Begu, la Australian Open. Monica speră să urce în clasament, cu atât mai mult cu cât va face pereche cu una dintre specialistele din circuit, Andrea Hlavackova din Cehia, ocupanta locului 6 in clasamentul WTA la dublu, câștigătoare a trofeului de la Roland Garros, în 2011, US Open în 2013 și argintul olimpic la Londra, în 2012. ”E prima oară când voi juca cu ea, este dificil pâmă ne vom acomoda. Sperăm că ne potrivim, dar până nu încercăm, nu știm cum va fi. Sper să ne meargă bine și să facem treabă bună”, a spus Monica.