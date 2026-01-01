Clubul din Gruia a anunțat aducerea unui nou atacant în locul lui Louis Munteanu: Denis Andrei Crișan, un tânăr de doar 18 ani, aflat sub contract cu echipa spaniolă Mallorca.

Originar din Cluj-Napoca, Crișan și-a început cariera la academia clubului olandez PSV Eindhoven, iar ulterior a fost legitimat la Rayo Vallecano, echipa la care joacă și internaționalul român Andrei Rațiu.

Performanțele sale nu au trecut neobservate, fiind remarcat inclusiv de Gică Hagi, în timpul Cupei Danone.

La discuțiile pentru pentru transfer, la întâlnirea dintre Denis Crișan, patronul Neluțu Varga și președintele clubului, Iuliu Mureșan, tânărul jucător l-a surprins pe șeful din Grupa cu fizicul său impunător,

Neluțu Varga i-a cerut să-și ridice tricoul, impresionat de condiția fizică a lui Crișan, „ ca să se vadă pătrățelele”.

Primul antrenament pentru Crișan alături de coechipierii de la CFR Cluj este programat pentru sâmbătă, iar pe 4 ianuarie, echipa va pleca într-un cantonament în Spania.

Crișan a semnat un contract pe 3 ani cu CFR Cluj, după ce și-a încheiat colaborarea cu Mallorca. Tânărul fotbalist se află deja în România, profitând de vacanță pentru a petrece timp cu bunicul său de 82 de ani, care l-a crescut până la vârsta de 5 ani.

