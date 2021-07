„M-am uitat la Olimpiadă, dar nu m-am uitat la tenis, ca să ne înţelegem. M-a durut prea tare retragerea! Mi-am dorit tare mult, în ultimii 2-3 ani m-am gândit mult la Olimpiadă şi îmi doream să ajung şi eu să am o medalie”, a spus Simona Halep, potrivit Antena Sport.

„Din păcate m-am retras de la Roland Garros şi Wimbledon, a fost o tristeţe mare, dar a fost şi mai mare după ce m-am retras de la Jocurile Olimpice”, a precizat Simona Halep.

Sportiva din România clasată pe locul 9 WTA nu a putut ajunge la JO 2020 din cauza unei accidentări la gambă.

Simona Halep visează în continuare la o medalie olimpică. Ultima șansă ar fi în anul 2024, la Paris.

„Vreau să cred că mai am totuşi o mică şansă la Paris, în 2024. Dar vreau să iau pas cu pas şi an cu an. Am de gând să joc trei ani, dar nu ştiu cum va fi. Parisul este oraşul meu preferat şi cu siguranţă o să fie plăcut dacă ajung acolo”, a precizat Simona Halep.

La începutul anului, Simona Halep își propusese să câștige o medalie pentru România la Tokyo 2020.

FOTO: EPA

