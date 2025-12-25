Strălucind într-o rochie cu aspect metalic, a urat în română și engleză: „Sărbători fericite vouă, familiilor voastre, prietenilor voștri și să aveți un an 2026 extraordinar, care este de asemenea an olimpic. Sărbători fericite! Sărbători frumoase alături de cei dragi. Multă sănătate vă doresc și un an minunat! La mulți ani!”.

Anul 2026 va marca sărbătorirea „Anul Nadia Comăneci” în România. În cadrul acestuia, o gală specială dedicată legendarei gimnaste va avea loc pe 29 mai. Nadia Comăneci rămâne un simbol național, iar acest eveniment va sublinia impactul său de necontestat asupra sportului mondial.

