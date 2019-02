Naționala de hochei pe gheață se întărește cu un american și cu un rus. Guvernul le-a acordat cetățenia

Hocheistul Phil Bushbacher, 29 de ani, 1,88 metri, 95 kg, a primit ieri cetățenia română, devenind primul american care poate juca pentru naționala de hochei pe gheață a României. Extrema stângă de la Caen (Franța) e evoluat în Liga Națională în sezonul 2016-2017, la Dunărea Galați (68 de meciuri, 61 de goluri, 39 de assisturi).

Născut în Chicago, atacantul a mai evoluat la Chicago Fury, Aurora Tigers (OJHL), Lake Forest College (NCAA III), Lawrence Univ. (NCAA III), Louisiana IceGators (SPHL), St. Charles Chill (CHL), Peoria Rivermen (SPHL), Cincinnati Cyclones (ECHL), Fort Wayne Komets (ECHL), Louisiana IceGators (SPHL), Evansville Icemen (ECHL), Dunaújváros și Ujpesti TE (Ungaria), Pensacola Ice Flyers (SPHL), Kiruna (Suedia) și Caen (24 de meciuri, 18 goluri, 9 pase decisive, în acest sezon).

«Am lucrat cu profesioniști care au câștigat Cupa Stanley»

Bunicii lui Bushbacher sunt de origine română. Obținerea cetățeniei române e o onoare! Bunicii din partea tatălui s-au născut lângă Timișoara, chiar și așa procesul pentru a avea pașaport românesc a fost dificil, durează de patru ani. E o veste extraordinară pentru mine! E o mare oportunitate să am și pașaport românesc, așa îmi găsesc mai ușor contracte la echipe puternice din Europa. Și să știți că hocheiul e viața mea!', a spus Phil, aflat la Caen. El va fi programat la o altă dată pentru a depune jurământul și pentru a-și ridica pașaportul.

Urmăresc România, e în creștere, e important să vin și eu cu experiența mea la națională. Când am jucat în SUA, am lucrat alături de jucători care au câștigat Cupa Stanley, în NHL. Scott Darling, campion cu Blackhawks, e unul dintre ei. Am stat lângă adevărați profesioniști, am jucat contra lor, am deprins mentalitatea și stilul lor de viață. Încerc să aplic acest lucru în viața de zi cu zi', spune Phil.

Bushbacher a absolvit Universitatea Lawrence și are o diplomă în științe politice.

Tot ieri s-a aprobat de către Guvern acordarea cetățeniei și pentru alt hocheist străin, rusul Timur Rasulov (fundaș, 29 de ani). El e legitimat tot la Caen. A evoluat la cunoscuta Bars Kazan, dar și la Dunărea Galați (2016-2018).

Mai avem 7 naturalizați

De-a lungul timpului, federația a mai făcut naturalizări: Evgeni Emelianenko (fundaș, Ucraina, 37 de ani), Vitali Kiricenko (atacant, Ucraina, 33 de ani), Anton Butocinov (atacant, Ucraina, 35 de ani, toți CSM Galați), Patrick Polc (portar, Slovacia, 32 de ani) ori Pavlo Borisenko (fundaș, Ucraina, 31 de ani, ambii la ASC Corona Brașov). Din cauza unor probleme procedurale, la ultimul Mondial, cel din 2018, a putut juca doar portarul slovac Polc.

Cu ei în echipă, tricolorii au înregistrat deja rezultate bune. Naţionala de hochei pe gheaţă a României a câştigat turneul Challenge Cup 2019, 3-0 cu gazda Ucraina și 2-0 cu Polonia.

Antrenorul slovac Julius Penzes s-ar putea baza și pe Denis Zabludovski (extremă, Ucraina, 38 de ani, CSM Galați) și Lajos Nyerges (atacant, Ungaria, 33 de ani, ex-Progym Gheorgheni), și ei naturalizați.

România a ajuns în Divizia I, grupa B, al treilea eșalon al hocheiului mondial. Campionatul Mondial al acestei grupe are loc la Tallinn (Estonia, 28 aprilie – 4 mai). Mai participă Estonia, Ucraina, Japonia, Polonia și Olanda. Prima clasată accede în Divizia I, grupa A, ultima clasată retrogradează în Divizia II, grupa A.

Pisarenko a fost primul

Primul jucător naturalizat a fost Evgheni Pisarenko, în 2011, după vehea legislaţie, într-un moment în care ucraineanul jucase deja un sezon pentru Rapid Bucureşti şi alte zece la Steaua Bucureşti. Pisarenko, care a mai evoluat ulterior şi la Corona Braşov, s-a retras din activitate în 2015, la 35 de ani.