Ce avere a declarat Teodor Niță

Teodor Niță, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a declarat, în documentul semnat pe 31 mai 2024, un teren intravilan în Constanța, de 500 de metri pătrați, cumpărat în 2006.

În aceeași declarație apare și un teren agricol de 1.000 de metri pătrați în Tuzla, cumpărat în 2007 împreună cu soția.

La capitolul clădiri, procurorul a trecut o casă de locuit de 527 de metri pătrați, cumpărată în 2006.

La bunuri mobile, Teodor Niță a declarat patru vehicule: un BMW 330 XD din 2004, un Peugeot 208 din 2020, un Peugeot 3008 GT din 2018 și o motocicletă Honda din 2023, primită prin donație.

Două apartamente vândute în aceeași zi

În declarația de avere apare și faptul că Teodor Niță a înstrăinat două apartamente pe 28 mai 2024. Unul a fost vândut pentru 165.000 de euro, iar celălalt pentru 60.000 de euro.

La active financiare, procurorul a trecut un cont curent la BRD, deschis în 2019, cu un sold de 963 de euro.

Tot în declarația de avere apar două împrumuturi contractate în 2024: unul de 500.000 de lei, scadent în același an, și unul de 617.400 de lei, scadent în anul următor.

Motocicletă Honda de 28.500 de euro, primită de la fratele său

La rubrica privind cadouri, servicii sau avantaje primite, Teodor Niță a declarat o motocicletă Honda, în valoare de 28.500 de euro, primită de la fratele său.

În aceeași categorie apar un apartament de 60.000 de euro, primit ca donație de la soacra sa, și o donație de 165.000 de euro, reprezentând prețul de vânzare al unui apartament pentru plata unei sulte de partaj.

La venituri, procurorul a declarat salariul primit de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în valoare de 220.551 de lei, plus vouchere de vacanță de 1.450 de lei.

Ce avere a declarat Gigi Valentin Ștefan

Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a semnat declarația de avere pe 13 iunie 2024. El a declarat un teren agricol în Călărași, cu o suprafață de 0,87 hectare, moștenit în 1990.

La clădiri, în declarația sa apar un apartament cumpărat în 2023, cu suprafața de 155,50 metri pătrați, și un imobil de 12,90 metri pătrați, cumpărat în același an.

La bunuri mobile, Gigi Valentin Ștefan a declarat un autoturism BMW fabricat în 2016, cumpărat prin contract de vânzare-cumpărare.

Venituri de sute de mii de lei și pensie Pilon III

La venituri, Gigi Valentin Ștefan a declarat salariul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în valoare de 267.964 de lei.

La această sumă se adaugă venituri nete aferente anilor anteriori și încasate în 2023 în baza unor hotărâri judecătorești: 16.728 de lei și 7.659 de lei. Procurorul a declarat și vouchere de vacanță de 1.450 de lei, dar și o pensie Pilon III de 172.000 de lei.

Cei doi au fost audiați mai multe ore la București, iar avocatul lui Teodor Niță a confirmat că acesta are calitatea de inculpat și că va contesta măsura la Înalta Curte.

Parchetul General a făcut, miercuri și joi, 13 percheziții într-un dosar privind fapte presupus comise în perioada decembrie 2025 – mai 2026. Gigi Ștefan a fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul său. Cei doi suspectați că au fabricat un dosar pentru denunțătorii lui Lucian Duță, fost șef al Casei de Asigurări de Sănătate, condamnat la șase ani de închisoare pentru luare de mită, dar scăpat apoi de Înalta Curte. Potrivit judecătorilor, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță ar fi întreprins acțiuni „cu vădit caracter penal” pentru a-l ajuta pe Duță să evite răspunderea penală.

