Nicolae Dică a anunțat ce face FCSB cu Moruțan, fotbalist care a negociat sâmbătă transferul la vicecampioana României.

Tehicianul FCSB a dezvăluit că a avut o discuție cu Gigi Becali și Mihai Stoica și cei trei au decis ca mijlocașul să joace la formația lui Costel Enache până la finalul sezonului.

„Am vorbit cu patronul Becali și MM Stoica despre Moruțan. Am decis că ar fi mai bine să mai stea la Botoșani, ca să joace. El a crescut de la meci la meci, trebuie să aibă continuitate.

El poate juca pe mai multe poziții, oriunde de la mijloc în sus. În acest an, la Botoșani, a jucat ca al doilea vârf și a dat randament bun. Aceea e poziția lui, unde e și Budescu, dar poate juca mai multe poziții”, spus Dică la conferința de presă.

Mijlocașul Olimpiu Moruțan, 18 ani, s-a prezentat sâmbătă, alături de impresarul său şi de Cornel Şfaiţer, la sediul clubului FCSB pentru a negocia trecerea la formaţia vicecampioană.

Internaționalul a declarat la finalul negocierilor că şi-a dat acordul pentru mutare, însă nu şi-a pus, încă, semnătura pe contract:

„Nu am semnat, am vorbit despre contract. Vreau să mă mai gândesc, să vorbesc cu familia. Ne-am înţeles la tot, dar vreau să mai vorbesc şi eu cu familia. Aşa am discutat, o să rămân până în vară la Botoşani. Miercuri o să vin cu un răspuns concret.

Poate n-o să joc. Trebuie să o iau pas cu pas şi o să vedem la vară. Sunt foarte fericit, FCSB e un club mare şi vreau să demonstrez”.

