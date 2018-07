Nicolae Dică, înainte de Astra - FCSB: ”Sunt favorit să fiu demis în primele etape”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Astra Giurgiu din debutul noii ediţii a Ligii I, că speră ca jucătorii săi să fie mai uniţi decât au fost sezonul trecut.

„Eu am mare încredere în jucătorii pe care îi antrenez, ştiu ce pot să dea, sper să facă jocuri bune şi să fim mai uniţi decât am fost anul trecut. Urmează primul joc oficial, în care îmi doresc să arătăm la fel de bine ca în meciurile amicale sau chiar mai bine. Astra are un antrenor nou şi mulţi jucători veniţi în această vară. Probabil că şi anul acesta şi-au propus să termine în primele şase locuri, aşa că ne va aştepta un joc foarte greu. Chiar dacă au pierdut jucători, au adus alţii cu multă experienţă în Liga I. Astra va fi un adversar foarte puternic pentru noi”, a spus Dică.

„Cei din conducerea Astrei au multă experienţă şi l-au adus antrenor pe Marius Măldărăşanu pentru că merită să fie pe bancă. Şi eu anul trecut am venit de la Liga a III-a şi nimeni nu-mi dădea nicio şansă să stau mai mult de 5 etape”, a adăugat tehnicianul.

Nicolae Dică: 'Avem ca obiectiv calificarea în grupele Europa League'

Atacantul Harlem Gnohere este încă nerefăcut fizic după o accidentare. „Gnohere se antrenează cu lotul de vreo 10 zile. Este OK medical, însă fizic nu e 100%, mai are nevoie de timp. Vom vedea în zilele următoare cum va decurge pregătirea lui. Depinde de el dacă va fi apt pentru derby-ul cu Dinamo”, a explicat Dică.

FCSB se va lupta pentru titlu în acest sezon cu alte patru echipe, este de părere Nicolae Dică: „CFR Cluj, Universitatea Craiova, FC Viitorul, Dinamo sunt echipe care îşi propun în fiecare an câştigarea campionatului. Aşa că eu consider că acestea sunt formaţiile cu care ne vom lupta la titlu. Apoi este clar că avem ca obiectiv calificarea în grupele Europa League. Este primul obiectiv pe care putem să îl îndeplinim şi îmi doresc să reuşim”.

Antrenorul susţine că noul sezon este pentru el la fel de greu ca şi cel de anul trecut, fiind „favorit” la demitere în primele etape.

„Pentru mine şi anul acesta este la fel ca anul trecut. Sunt favorit să fiu demis în primele etape, nu este nicio problemă. Sunt obişnuit de când am venit aici. Este o clauză în contract prin care clubul dacă mă demite se plăteşte o sumă de bani. Nu este nici mică, nici mare, e OK. Dar nu s-a pus problema de bani. Eu am avut clauză şi în Liga a III-a la Piteşti. Eu aşa am zis că o să-mi pun clauză când o să fiu antrenor. Scaunul mi-l asigur cel mai bine când am rezultate. La FCSB nu este niciodată uşor. Mi-a spus un antrenor cu experienţă că aici e de cinci ori mai greu decât la oricare altă echipă din România şi aşa este”, a precizat Nicolae Dică, citat de Agerpres.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21,00, în deplasare, formaţia Astra Giurgiu, într-o partidă contând pentru prima etapă a Ligii I, ediţia 2018-2019.