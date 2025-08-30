Recordul lui Jimmy Connors din 1991

Cu acest rezultat, la 38 de ani, Djokovic devine cel mai în vârstă jucător care ajunge în turul patru la US Open în ultimii 34 de ani, de la Jimmy Connors în 1991. Totodată, îl egalează pe Roger Federer la numărul de apariții în această fază la turneele de Grand Slam – 69.

„Astfel de meciuri și evoluții îmi dau speranța că pot merge departe și să-i înfrunt pe cei mai buni din lume”, a declarat Djokovic.

Pentru Norrie, aflat la prima experiență pe arena Arthur Ashe, confruntarea a fost extrem de dificilă. Chiar dacă sârbul a părut vulnerabil după o pauză de șase săptămâni din circuit și câteva meciuri modeste la New York, istoricul întâlnirilor directe a arătat clar dezechilibrul: Djokovic câștigase toate cele șase partide precedente, cedând doar două seturi.

Fluctuații de formă

În debut, Djokovic a părut să se îndrepte spre o victorie rapidă, însă la scorul de 5-3 în primul set a acuzat probleme la spate și a solicitat time-out medical. „În ceea ce mă privește, sincer să fiu, există fluctuații, nu mai sunt la 100% cum am fost timp de 20 de ani. Trebuie să accept că pot apărea situații în fiecare meci”, a spus el.

Deși și-a păstrat avantajul și a câștigat setul, pauzele repetate l-au nemulțumit pe Norrie, care a discutat cu arbitrul despre timpul dintre puncte: „Nu cred că era o tactică, dar aș fi vrut ca arbitrul să fie mai ferm. A trebuit să-l aștept de câteva ori la serviciu, dar nu era ceva împotriva lui Novak în mod direct”.

Britanicul a jucat curajos și mai ofensiv decât de obicei, reușind chiar să egaleze meciul în setul secund, cu un forehand inspirat. Totuși, Djokovic și-a ridicat nivelul, și-a dominat adversarul cu serviciul (18 ași) și a controlat finalul meciului prin profunzimea loviturilor sale.

A intrat în a doua săptămână a turneului

Astfel, Djokovic intră în a doua săptămână a turneului cu speranța că își regăsește treptat ritmul. De partea cealaltă, Norrie, care a arătat o formă bună pe parcursul verii, părăsește New York-ul cu încredere, convins că meciurile cu adversari de top îl ajută să crească.

„Împotriva lui Rafa sau Novak simți mereu că e un alt nivel. Joc mult mai bine după asemenea experiențe și asta îmi dă încredere”, a precizat Cameron Norrie.

