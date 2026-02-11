După cazurile mediatizate de la Jocurile Olimpice de la Paris — precum săritoarea cu prăjina Alysha Newman — fenomenul continuă și în pragul Jocurilor Olimpice de iarnă.

Pentru mulți atleți, ecuația este simplă și brutală: gloria olimpică nu plătește chiria, dar abonații o fac.

Lista scurtă a sporivilor activi pe platformă

Printre sportivii care concurează la cel mai înalt nivel și care sunt activi pe platformă se numără patinatorii de viteză Viktor Thorup (Danemarca) și Bart Swings (Belgia), skeletonista Kellie Delka (Puerto Rico) și campioana germană la bob, Lisa Buckwitz.

Conținutul lor variază semnificativ față de percepția publică asupra site-ului: de la videoclipuri cu antrenamente și imagini din culise, până la „erotism soft” care amintește mai degrabă de modelingul de pe Instagram.

Cazul Lisei Buckwitz: „Nimeni nu e interesat de o medaliată cu aur”

Situația germancei Lisa Buckwitz este emblematică pentru criza de finanțare din sport. Deși este campioană olimpică (aur în 2018), sportiva a declarat pentru Bild că performanța la acest nivel este nesustenabilă financiar fără surse externe.

Un sezon competițional complet — incluzând cantonamente, deplasări, echipamente și plata coechipierilor — o costă aproximativ 50.000 de euro.

„Da, sunt campioană olimpică, dar din păcate, nimeni nu este interesat de medaliata cu aur luată de Lisa Buckwitz”, a mărturisit aceasta.

Deși a pozat pentru Playboy în 2022, Buckwitz a ales o abordare mai conservatoare pe OnlyFans, oferind informații exclusive și acces în culise, fără nuditate explicită. Platforma a devenit, practic, sponsorul care îi permite să rămână în cursa pentru medalii.

Strategia lui Bart Swings

Nu toți sportivii recurg la latura senzuală. Patinatorul belgian Bart Swings, campion olimpic în 2022, folosește platforma pentru a le arăta fanilor efortul din spatele succesului.

„Mulți oameni îl urmăresc pe Lionel Messi fără ca el să fie acolo, dar sportivii ca mine beneficiază de publicitate suplimentară”, a explicat Swings pentru televiziunea belgiană VRT.

El documentează procesul de recuperare după accidentări și pregătirea mentală, refuzând explicit nuditatea.

„Sclavie modernă” sub cercurile olimpice

Fenomenul a scos la iveală o ruptură majoră între veniturile generate de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și realitatea atleților.

Rob Koehler, șeful organizației Global Athlete, a criticat dur sistemul: „CIO generează venituri de 1,7 miliarde de dolari pe an și nu este dispus să plătească sportivii. Majoritatea abia își permit să plătească chiria. Se fac bani exorbitanți pe spatele sportivilor, este un pic ca sclavia modernă”.

În timp ce unele țări, precum Ungaria, oferă recompense generoase și rente viagere, majoritatea olimpicilor din alte state sunt lăsați să se descurce singuri.

Între necesitate și umilință

Nu toți sportivii văd prezența pe OnlyFans ca pe o oportunitate de branding; pentru unii, este o măsură disperată.

Săritorul mexican Diego Balleza a recunoscut că și-a deschis contul strict pentru a-și plăti antrenamentele, ștergându-l imediat ce a ratat calificarea la Jocuri.

„Nu cred că vreun sportiv o face pentru că vrea, ci pentru că pur și simplu nu poate face altfel”, a spus Diego Balleza.

În fața acestei realități, poziția CIO rămâne una de distanțare. Întrebat despre trendul atleților care recurg la platforme pentru adulți, purtătorul de cuvânt Mark Adams a oferit un răspuns sec: „Presupun că sportivii, la fel ca toți cetățenii, au voie să facă ce pot”.

