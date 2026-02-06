Cuprins:
Grenoble 1968 – aur la egalitate și bronzul nostru scump
Chiar dacă avem munți și zăpadă, n-avem baze și piste nici măcar de antrenamente. Așa că am rămas cu rezultatul prahovenilor Panțuru și Neagoe, un bronz, de acum aproape 60 de ani.
La Grenoble, proba de bob în două persoane s-a desfășurat în perioada 4-5 februarie la LAlpe dHuez, având loc o egalitate unică pentru medalia de aur.
Italia – 1 (Eugenio Monti și Luciano de Paolis) și Germania de Vest – 2 (Horst Floth și Pepi Bader) au terminat ambele cu un timp total de 4:41.54. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au primit bronzul, fiind cronometrați în 4:44.46.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 5
Cu sania „redegistă” la Olimpiada de iarnă din 1992
La Jocurile Olimpice de iarnă, am mai fost aproape de o medalie, la 351 de miimi mai exact, în proba de sanie 2.
La Albertville 1992, tot în Franța, alt prahovean, Ioan Apostol (67 de ani), și suceveanul Liviu Cepoi (56 de ani) au terminat pe locul 4.
Cu o sanie construită în RDG și reconfigurată de ei, performanța este cu atât mai valoroasă cu cât este a doua din toate timpurile pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă.
Clasamentul pe „muchie”:
- Aur: Stefan Krauße/Jan Behrendt (Germania) – 46.060 și 45.993, total 1:32.053;
- Argint: Yves Mankel/Thomas Rudolph Germany – 46.125 și 46.114 , total 1:32.239;
- Bronz: Hansjörg Raffl Norbert Huber (Italia) – 46.114 și 46.184, total 1:32.298;
- Locul 4: Ioan Apostol/Liviu Cepoi – 46.315 și 46.334, total: 1:32.649.
Tot un loc 4, „străvechi”, a fost obținut de boberii aviatori Alexandru Papană și Dumitru Hubert, la JO de iarnă Lake Placid 1932.
Cele mai bune rezultate ale sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă
|Anul
|Ediție
|Locul
|Sportiv
|Probă
|2022
|Beijing
|9
|Raluca Nicoleta Strămăturaru, Valentin Crețu, Vasile Marian Gîtlan, Darius Lucian Șerban
|Sanie – ștafetă echipe
|2018
|PyeongChang
|7
|Raluca Nicoleta Strămăturaru
|Sanie – simplu
|2014
|Soci
|17
|Andreea Grecu, Maria Adela Constantin
|Bob două persoane
|2010
|Vancouver
|10
|Dana Elena Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela Purdea, Reka Ferencz
|Ștafetă 4×6 km – Biatlon
|2006
|Torino
|2×14
|Dana Elena Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela Purdea, Alexandra Rusu
|Ștafetă 4×6 km – Biatlon
|Gheorghe Chiper
|Patinaj artistic – Individual
|2002
|Salt Lake City
|2×15
|Eugen Radu, Marian Tican
|Sanie două persoane
|Erika Kovacs (pilot), Maria Spirescu (frânar)
|Bob două persoane
|1998
|Nagano
|21
|Cornel Gheorghe
|Patinaj artistic – Individual
|1994
|Lillehammer
|6
|Ioan Apostol, Liviu Cepoi
|Sanie două persoane
|1992
|Albertville
|4
|Ioan Apostol, Liviu Cepoi
|Sanie două persoane
|1988
|Calgary
|12
|Mihaela Corina Cîrstoi, Rodica Drăguș, Ileana Hanganu, Adina Tuțiulan
|Ștafetă 4×5 km – Schi fond
|1984
|Sarajevo
|7
|Dorin Degan (pilot), Gheorghe Lixandru, Costel Petrariu, Cornel Popescu (frânar)
|Bob 4 persoane
|1980
|Lake Placid
|7
|Valerian Netedu, Gheorghe Huțan, Mihail Lucian Popescu, Ion Berdilă, Șandor Gal, Elöd Antal, Istvan Antal, Doru Moroșan, George Justinian, Doru Tureanu, Dumitru Axinte, Marian Costea, Constantin Nistor, Alexandru Hălăucă, Laszlo Solyom, Bela Nagy, Traian Cazacu, Adrian Olenici, Marian Pisaru, Zoltan Nagy
|Hochei pe gheață
|1976
|Innsbruck
|7
|Valerian Netedu, Vasile Morar, Elöd Antal, Șandor Gal, George Justinian, Ion Ioniță, Dezideriu Varga, Doru Moroșan, Doru Tureanu, Dumitru Axinte, Eduard Pană, Vasile Huțanu, Ioan Gheorghiu, Tiberiu Mikloș, Alexandru Hălăucă, Marian Pisaru, Nicolae Vișan, Marian Costea
|Hochei pe gheață
|1972
|Sapporo
|5
|Ion Panțuru (pilot), Ion Zangor (frânar)
|Bob două persoane
|1968
|Grenoble
|Medalie de BRONZ
|Ion Panțuru (pilot), Nicolae Neagoe (frânar)
|Bob două persoane
|1964
|Innsbruck
|5
|Gheorghe Vilmoș
|20 km – Biatlon
|1960
|Squaw Valley
|România nu a participat la Jocurile Olimpice
|1956
|Cortina dAmpezzo
|2×14
|Enea Heinrich (pilot), Mărgărit Blăgescu (frânar)
|Bob două persoane
|Enea Heinrich (pilot), Mărgărit Blăgescu (frânar), Dumitru Frățilă, Nicolae Moiceanu
|Bob 4 persoane
|1952
|Oslo
|10
|Manole Aldescu, Dumitru Frățilă, Constantin Enache, Moise Crăciun
|Ștafetă 4×10 km – Schi fond
|1948
|Saint Moritz
|7
|Ștefan Ionescu, Constantin Vlădea, Cornel Nicolae Crăciu, Ion Korschi
|Patrula militară – schi alpin (probă demonstrativă)
|Jocurile Olimpice nu au avut loc din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial și a efectelor acestuia
|1936
|Garmish-Paterkirchen
|13
|Irina Timcic (Minculescu), Alfred Eisenbeisser (Fieraru)
|Patinaj artistic – perechi
|1932
|Lake Placid
|4
|Alexandru Papană (pilot), Dumitru Hubert (frânar)
|Bob 2 persoane
|1928
|Saint Moritz
|7
|Grigore Socolescu (pilot), Mircea Socolescu (frânar),
Iulian Găvaț, Toma Petre Ghițulescu, Traian Nițescu
|Bob 5 persoane
|1924
|Chamonix *
|România nu a participat la Jocurile Olimpice
Numărul sportivilor români la cele 22 ediții ale Jocurile Olimpice de Iarnă la care a fost prezentă România
|Anul
|Ediție
|Masculin
|Feminin
|Total
|2022
|Beijing
|14
|8
|22
|2018
|PyeongChang
|18
|9
|27
|2014
|Soci
|15
|7
|22
|2010
|Vancouver
|14
|12
|26
|2006
|Torino
|16
|9
|25
|2002
|Salt Lake City
|12
|10
|22
|1998
|Nagano
|12
|5
|17
|1994
|Lillehammer
|13
|10
|23
|1992
|Albertiville
|14
|9
|23
|1988
|Calgary
|5
|6
|11
|1984
|Sarajevo
|16
|3
|19
|1980
|Lake Placid
|33
|2
|35
|1976
|Innsbruck
|33
|0
|33
|1972
|Sapporo
|14
|0
|14
|1968
|Grenoble
|31
|1
|32
|1964
|Innsbruck
|28
|0
|28
|1960
|Squaw Valley
|România nu a participat la Jocurile Olimpice
|1956
|Cortina dAmpezzo
|15
|6
|21
|1952
|OSLO
|17
|0
|17
|1948
|Saint Moritz
|15
|0
|15
|Jocurile Olimpice nu au avut loc din cauza celui de-al II-lea Război Mondial și efectelor acestuia
|1936
|Garmish-Paterkirchen
|27
|2
|29
|1932
|Lake Placid
|6
|0
|6
|1928
|Saint Moritz
|17
|0
|17
|1924
|Chamonix
|România nu a participat la Jocurile Olimpice
Sportivi care au purtat drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă
|An
|Ediția
|Portdrapel
|Disciplina
|2022
|Beijing
|Raluca Nicoleta Strămăturaru/Paul Constantin Pepene
|Sanie/Schi fond
|2018
|PyeongChang
|Marius Petru Ungureanu
|Biatlon
|2014
|Soci
|Eva Tofalvi
|Biatlon
|2010
|Vancouver
|Eva Tofalvi
|Biatlon
|2006
|Torino
|Gheorghe Chiper
|Patinaj artistic
|2002
|Salt Lake City
|Eva Tofalvi
|Biatlon
|1998
|Nagano
|Mihaela Dascălu
|Patinaj viteză
|1994
|Lillehammer
|Ioan Apostol
|Sanie
|1992
|Albertville
|Costel Petrariu
|Bob
|1988
|Calgary
|Dorin Degan
|Bob
|1984
|Sarajevo
|Dorin Cristudor
|Bob
|1980
|Lake Placid
|Gheorghe Lixandru
|Bob
|1976
|Innsbruck
|Gheorghe Gârniță
|Biatlon
|1972
|Sapporo
|Ion Panțuru
|Bob
|1968
|Grenoble
|Beatrice Hustiu
|Patinaj artistic
|1964
|Innsbruck
|Ion Panțuru
|Bob
