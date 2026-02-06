Grenoble 1968 – aur la egalitate și bronzul nostru scump

Chiar dacă avem munți și zăpadă, n-avem baze și piste nici măcar de antrenamente. Așa că am rămas cu rezultatul prahovenilor Panțuru și Neagoe, un bronz, de acum aproape 60 de ani.

La Grenoble, proba de bob în două persoane s-a desfășurat în perioada 4-5 februarie la LAlpe dHuez, având loc o egalitate unică pentru medalia de aur.

Italia – 1 (Eugenio Monti și Luciano de Paolis) și Germania de Vest – 2 (Horst Floth și Pepi Bader) au terminat ambele cu un timp total de 4:41.54. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au primit bronzul, fiind cronometrați în 4:44.46.

1 ION PANTURU si NICOLAE NEAGOEIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Cu sania „redegistă” la Olimpiada de iarnă din 1992

La Jocurile Olimpice de iarnă, am mai fost aproape de o medalie, la 351 de miimi mai exact, în proba de sanie 2.

La Albertville 1992, tot în Franța, alt prahovean, Ioan Apostol (67 de ani), și suceveanul Liviu Cepoi (56 de ani) au terminat pe locul 4.

Cu o sanie construită în RDG și reconfigurată de ei, performanța este cu atât mai valoroasă cu cât este a doua din toate timpurile pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă.

Clasamentul pe „muchie”:

  • Aur: Stefan Krauße/Jan Behrendt (Germania) – 46.060 și 45.993, total 1:32.053;
  • Argint: Yves Mankel/Thomas Rudolph Germany – 46.125 și 46.114 , total 1:32.239;
  • Bronz: Hansjörg Raffl Norbert Huber (Italia) – 46.114 și 46.184, total 1:32.298;
  • Locul 4: Ioan Apostol/Liviu Cepoi – 46.315 și 46.334, total: 1:32.649.
Palmaresul „tricolorilor” la Jocurile Olimpice de iarnă. Bronzul boberilor Ion Panțuru și Nicolae Neagoe și locul 4 la sanie 2 pentru Ioan Apostol și Liviu Cepoi
Liviu Cepoi (stânga)

Tot un loc 4, „străvechi”, a fost obținut de boberii aviatori Alexandru Papană și Dumitru Hubert, la JO de iarnă Lake Placid 1932.

Cele mai bune rezultate ale sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă

AnulEdițieLoculSportivProbă
2022Beijing9Raluca Nicoleta Strămăturaru, Valentin Crețu, Vasile Marian Gîtlan, Darius Lucian ȘerbanSanie – ștafetă echipe
2018PyeongChang7Raluca Nicoleta StrămăturaruSanie – simplu
2014Soci17Andreea Grecu, Maria Adela ConstantinBob două persoane
2010Vancouver10Dana Elena Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela Purdea, Reka FerenczȘtafetă 4×6 km – Biatlon
2006Torino2×14Dana Elena Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela Purdea, Alexandra RusuȘtafetă 4×6 km – Biatlon
Gheorghe ChiperPatinaj artistic – Individual
2002Salt Lake City2×15Eugen Radu, Marian TicanSanie două persoane
Erika Kovacs (pilot), Maria Spirescu (frânar)Bob două persoane
1998Nagano21Cornel GheorghePatinaj artistic – Individual
1994Lillehammer6Ioan Apostol, Liviu CepoiSanie două persoane
1992Albertville4Ioan Apostol, Liviu CepoiSanie două persoane
1988Calgary12Mihaela Corina Cîrstoi, Rodica Drăguș, Ileana Hanganu, Adina TuțiulanȘtafetă 4×5 km – Schi fond
1984Sarajevo7Dorin Degan (pilot), Gheorghe Lixandru, Costel Petrariu, Cornel Popescu (frânar)Bob 4 persoane
1980Lake Placid7Valerian Netedu, Gheorghe Huțan, Mihail Lucian Popescu, Ion Berdilă, Șandor Gal, Elöd Antal, Istvan Antal, Doru Moroșan, George Justinian, Doru Tureanu, Dumitru Axinte, Marian Costea, Constantin Nistor, Alexandru Hălăucă, Laszlo Solyom, Bela Nagy, Traian Cazacu, Adrian Olenici, Marian Pisaru, Zoltan NagyHochei pe gheață
1976Innsbruck7Valerian Netedu, Vasile Morar, Elöd Antal, Șandor Gal, George Justinian, Ion Ioniță, Dezideriu Varga, Doru Moroșan, Doru Tureanu, Dumitru Axinte, Eduard Pană, Vasile Huțanu, Ioan Gheorghiu, Tiberiu Mikloș, Alexandru Hălăucă, Marian Pisaru, Nicolae Vișan, Marian CosteaHochei pe gheață
1972Sapporo5Ion Panțuru (pilot), Ion Zangor (frânar)Bob două persoane
1968GrenobleMedalie de BRONZIon Panțuru (pilot), Nicolae Neagoe (frânar)Bob două persoane
1964Innsbruck5Gheorghe Vilmoș20 km – Biatlon
1960Squaw ValleyRomânia nu a participat la Jocurile Olimpice
1956Cortina dAmpezzo2×14Enea Heinrich (pilot), Mărgărit Blăgescu (frânar)Bob două persoane
Enea Heinrich (pilot), Mărgărit Blăgescu (frânar), Dumitru Frățilă, Nicolae MoiceanuBob 4 persoane
1952Oslo10Manole Aldescu, Dumitru Frățilă, Constantin Enache, Moise CrăciunȘtafetă 4×10 km – Schi fond
1948Saint Moritz7Ștefan Ionescu, Constantin Vlădea, Cornel Nicolae Crăciu, Ion KorschiPatrula militară – schi alpin (probă demonstrativă)
Jocurile Olimpice nu au avut loc din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial și a efectelor acestuia
1936Garmish-Paterkirchen13Irina Timcic (Minculescu), Alfred Eisenbeisser (Fieraru)Patinaj artistic – perechi
1932Lake Placid4Alexandru Papană (pilot), Dumitru Hubert (frânar)Bob 2 persoane
1928Saint Moritz7Grigore Socolescu (pilot), Mircea Socolescu (frânar),
Iulian Găvaț, Toma Petre Ghițulescu, Traian Nițescu		Bob 5 persoane
1924Chamonix *România nu a participat la Jocurile Olimpice

Numărul sportivilor români la cele 22 ediții ale Jocurile Olimpice de Iarnă la care a fost prezentă România

AnulEdițieMasculinFemininTotal
2022Beijing14822
2018PyeongChang18927
2014Soci15722
2010Vancouver141226
2006Torino16925
2002Salt Lake City121022
1998Nagano12517
1994Lillehammer131023
1992Albertiville14923
1988Calgary5611
1984Sarajevo16319
1980Lake Placid33235
1976Innsbruck33033
1972Sapporo14014
1968Grenoble31132
1964Innsbruck28028
1960Squaw ValleyRomânia nu a participat la Jocurile Olimpice
1956Cortina dAmpezzo15621
1952OSLO17017
1948Saint Moritz15015
Jocurile Olimpice nu au avut loc din cauza celui de-al II-lea Război Mondial și efectelor acestuia
1936Garmish-Paterkirchen27229
1932Lake Placid606
1928Saint Moritz17017
1924ChamonixRomânia nu a participat la Jocurile Olimpice

Sportivi care au purtat drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă

AnEdițiaPortdrapelDisciplina
2022BeijingRaluca Nicoleta Strămăturaru/Paul Constantin PepeneSanie/Schi fond
2018PyeongChangMarius Petru UngureanuBiatlon
2014SociEva TofalviBiatlon
2010VancouverEva TofalviBiatlon
2006TorinoGheorghe ChiperPatinaj artistic
2002Salt Lake CityEva TofalviBiatlon
1998NaganoMihaela DascăluPatinaj viteză
1994LillehammerIoan ApostolSanie
1992AlbertvilleCostel PetrariuBob
1988CalgaryDorin DeganBob
1984SarajevoDorin CristudorBob
1980Lake PlacidGheorghe LixandruBob
1976InnsbruckGheorghe GârnițăBiatlon
1972SapporoIon PanțuruBob
1968GrenobleBeatrice HustiuPatinaj artistic
1964InnsbruckIon PanțuruBob
