Grenoble 1968 – aur la egalitate și bronzul nostru scump

Chiar dacă avem munți și zăpadă, n-avem baze și piste nici măcar de antrenamente. Așa că am rămas cu rezultatul prahovenilor Panțuru și Neagoe, un bronz, de acum aproape 60 de ani.

La Grenoble, proba de bob în două persoane s-a desfășurat în perioada 4-5 februarie la LAlpe dHuez, având loc o egalitate unică pentru medalia de aur.

Italia – 1 (Eugenio Monti și Luciano de Paolis) și Germania de Vest – 2 (Horst Floth și Pepi Bader) au terminat ambele cu un timp total de 4:41.54. Ion Panțuru și Nicolae Neagoe au primit bronzul, fiind cronometrați în 4:44.46.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cu sania „redegistă” la Olimpiada de iarnă din 1992

La Jocurile Olimpice de iarnă, am mai fost aproape de o medalie, la 351 de miimi mai exact, în proba de sanie 2.

La Albertville 1992, tot în Franța, alt prahovean, Ioan Apostol (67 de ani), și suceveanul Liviu Cepoi (56 de ani) au terminat pe locul 4.

Cu o sanie construită în RDG și reconfigurată de ei, performanța este cu atât mai valoroasă cu cât este a doua din toate timpurile pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă.

Clasamentul pe „muchie”:

Aur: Stefan Krauße/Jan Behrendt (Germania) – 46.060 și 45.993, total 1:32.053;

Argint: Yves Mankel/Thomas Rudolph Germany – 46.125 și 46.114 , total 1:32.239;

Bronz: Hansjörg Raffl Norbert Huber (Italia) – 46.114 și 46.184, total 1:32.298;

Locul 4: Ioan Apostol/Liviu Cepoi – 46.315 și 46.334, total: 1:32.649.

Liviu Cepoi (stânga)

Tot un loc 4, „străvechi”, a fost obținut de boberii aviatori Alexandru Papană și Dumitru Hubert, la JO de iarnă Lake Placid 1932.

Cele mai bune rezultate ale sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă

Anul Ediție Locul Sportiv Probă 2022 Beijing 9 Raluca Nicoleta Strămăturaru, Valentin Crețu, Vasile Marian Gîtlan, Darius Lucian Șerban Sanie – ștafetă echipe 2018 PyeongChang 7 Raluca Nicoleta Strămăturaru Sanie – simplu 2014 Soci 17 Andreea Grecu, Maria Adela Constantin Bob două persoane 2010 Vancouver 10 Dana Elena Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela Purdea, Reka Ferencz Ștafetă 4×6 km – Biatlon 2006 Torino 2×14 Dana Elena Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela Purdea, Alexandra Rusu Ștafetă 4×6 km – Biatlon Gheorghe Chiper Patinaj artistic – Individual 2002 Salt Lake City 2×15 Eugen Radu, Marian Tican Sanie două persoane Erika Kovacs (pilot), Maria Spirescu (frânar) Bob două persoane 1998 Nagano 21 Cornel Gheorghe Patinaj artistic – Individual 1994 Lillehammer 6 Ioan Apostol, Liviu Cepoi Sanie două persoane 1992 Albertville 4 Ioan Apostol, Liviu Cepoi Sanie două persoane 1988 Calgary 12 Mihaela Corina Cîrstoi, Rodica Drăguș, Ileana Hanganu, Adina Tuțiulan Ștafetă 4×5 km – Schi fond 1984 Sarajevo 7 Dorin Degan (pilot), Gheorghe Lixandru, Costel Petrariu, Cornel Popescu (frânar) Bob 4 persoane 1980 Lake Placid 7 Valerian Netedu, Gheorghe Huțan, Mihail Lucian Popescu, Ion Berdilă, Șandor Gal, Elöd Antal, Istvan Antal, Doru Moroșan, George Justinian, Doru Tureanu, Dumitru Axinte, Marian Costea, Constantin Nistor, Alexandru Hălăucă, Laszlo Solyom, Bela Nagy, Traian Cazacu, Adrian Olenici, Marian Pisaru, Zoltan Nagy Hochei pe gheață 1976 Innsbruck 7 Valerian Netedu, Vasile Morar, Elöd Antal, Șandor Gal, George Justinian, Ion Ioniță, Dezideriu Varga, Doru Moroșan, Doru Tureanu, Dumitru Axinte, Eduard Pană, Vasile Huțanu, Ioan Gheorghiu, Tiberiu Mikloș, Alexandru Hălăucă, Marian Pisaru, Nicolae Vișan, Marian Costea Hochei pe gheață 1972 Sapporo 5 Ion Panțuru (pilot), Ion Zangor (frânar) Bob două persoane 1968 Grenoble Medalie de BRONZ Ion Panțuru (pilot), Nicolae Neagoe (frânar) Bob două persoane 1964 Innsbruck 5 Gheorghe Vilmoș 20 km – Biatlon 1960 Squaw Valley România nu a participat la Jocurile Olimpice 1956 Cortina dAmpezzo 2×14 Enea Heinrich (pilot), Mărgărit Blăgescu (frânar) Bob două persoane

Enea Heinrich (pilot), Mărgărit Blăgescu (frânar), Dumitru Frățilă, Nicolae Moiceanu Bob 4 persoane 1952 Oslo 10 Manole Aldescu, Dumitru Frățilă, Constantin Enache, Moise Crăciun Ștafetă 4×10 km – Schi fond 1948 Saint Moritz 7 Ștefan Ionescu, Constantin Vlădea, Cornel Nicolae Crăciu, Ion Korschi Patrula militară – schi alpin (probă demonstrativă) Jocurile Olimpice nu au avut loc din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial și a efectelor acestuia 1936 Garmish-Paterkirchen 13 Irina Timcic (Minculescu), Alfred Eisenbeisser (Fieraru) Patinaj artistic – perechi 1932 Lake Placid 4 Alexandru Papană (pilot), Dumitru Hubert (frânar) Bob 2 persoane 1928 Saint Moritz 7 Grigore Socolescu (pilot), Mircea Socolescu (frânar),

Iulian Găvaț, Toma Petre Ghițulescu, Traian Nițescu Bob 5 persoane 1924 Chamonix * România nu a participat la Jocurile Olimpice

Numărul sportivilor români la cele 22 ediții ale Jocurile Olimpice de Iarnă la care a fost prezentă România

Anul Ediție Masculin Feminin Total 2022 Beijing 14 8 22 2018 PyeongChang 18 9 27 2014 Soci 15 7 22 2010 Vancouver 14 12 26 2006 Torino 16 9 25 2002 Salt Lake City 12 10 22 1998 Nagano 12 5 17 1994 Lillehammer 13 10 23 1992 Albertiville 14 9 23 1988 Calgary 5 6 11 1984 Sarajevo 16 3 19 1980 Lake Placid 33 2 35 1976 Innsbruck 33 0 33 1972 Sapporo 14 0 14 1968 Grenoble 31 1 32 1964 Innsbruck 28 0 28 1960 Squaw Valley România nu a participat la Jocurile Olimpice 1956 Cortina dAmpezzo 15 6 21 1952 OSLO 17 0 17 1948 Saint Moritz 15 0 15 Jocurile Olimpice nu au avut loc din cauza celui de-al II-lea Război Mondial și efectelor acestuia 1936 Garmish-Paterkirchen 27 2 29 1932 Lake Placid 6 0 6 1928 Saint Moritz 17 0 17 1924 Chamonix România nu a participat la Jocurile Olimpice

Sportivi care au purtat drapelul României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă

An Ediția Portdrapel Disciplina 2022 Beijing Raluca Nicoleta Strămăturaru/Paul Constantin Pepene Sanie/Schi fond 2018 PyeongChang Marius Petru Ungureanu Biatlon 2014 Soci Eva Tofalvi Biatlon 2010 Vancouver Eva Tofalvi Biatlon 2006 Torino Gheorghe Chiper Patinaj artistic 2002 Salt Lake City Eva Tofalvi Biatlon 1998 Nagano Mihaela Dascălu Patinaj viteză 1994 Lillehammer Ioan Apostol Sanie 1992 Albertville Costel Petrariu Bob 1988 Calgary Dorin Degan Bob 1984 Sarajevo Dorin Cristudor Bob 1980 Lake Placid Gheorghe Lixandru Bob 1976 Innsbruck Gheorghe Gârniță Biatlon 1972 Sapporo Ion Panțuru Bob 1968 Grenoble Beatrice Hustiu Patinaj artistic 1964 Innsbruck Ion Panțuru Bob

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE