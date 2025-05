Pasiunea pentru tenis a noului papă

În timp ce Papa Francisc era cunoscut pentru dragostea sa față de fotbal și echipa San Lorenzo, noul pontif are o altă pasiune sportivă.

Într-un interviu de acum doi ani, Papa Leo al XIV-lea și-a exprimat dragostea pentru tenis: „Mă consider un mare fan al tenisului. De când am părăsit Peru, am avut puține oportunități să practic, așa că abia aștept să revin pe terenuri”.

În timpul unui meci de la Italian Open, turneul de tenis care se desfășoară în prezent în Italia, organizatorii au făcut anunțul important cu privire la alegerea noului Suveran Pontif.

„Există o veste importantă în Italia astăzi, avem un nou Papă. Robert Prevost a fost anunțat ca Papa Leo al XIV-lea, devenind primul papă american din istoria Bisericii Catolice”, au spus comentatorii meciului

Legătura dintre papi și sport

Papa Leon al XIV-lea nu este singurul pontif pasionat de sport. Papa Francisc era cunoscut pentru dragostea sa față de fotbal, în timp ce Papa Ioan Paul al II-lea a jucat chiar pe postul de portar în tinerețe, în Polonia, țara sa natală.

Cu toate acestea, lumea tenisului își îndreaptă acum atenția către posibila legătură a Papei Leon al XIV-lea cu acest sport. Fanii sunt curioși să afle cine este jucătorul său preferat și dacă noul papă ar putea participa la evenimente importante de tenis în viitor.

Alegerea rapidă a noului papă

Vaticanul l-a ales pe Robert Francis Prevost în timp record, în mai puțin de 24 de ore de la începerea conclavului. Anunțul rapid a surprins lumea întreagă, care aștepta cu nerăbdare succesorul Papei Francisc.

Alegerea unui nou papă pasionat de sport aduce o perspectivă proaspătă asupra relației dintre Biserică și activitățile sportive.

