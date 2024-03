Mouratoglou a distribuit pe profilul lui de X (fostul Twitter) un articol de pe Tennis Majors, în care jurnaliștii anunță că Simona Halep a câștigat la TAS și poate reveni imediat pe teren. „Suspendarea Simonei Halep a fost redusă de la 4 ani la 9 luni, ea poate reveni în circuit imediat” e titlul articolului distribuit la calc de Patrick Mouratoglou.

Full details as @Simona_Halep's ban is reduced to 9 months https://t.co/ZpUT4YNIHK — Tennis Majors (@Tennis_Majors) March 5, 2024

În cea de-a doua postare, francezul a distribuit mesajul lui Ahmad Nassar, șeful Asocieției Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA), care scrisese: „În primul rând, ne bucurăm că Simona și-a spălat numele. Dar trebuie să ne abținem să-i spunem «victorie». Nimeni n-a câștigat de fapt. Ea nu primește înapoi anul și jumătate pierdut. Nu primește nici punctele din clasament și nici premiile financiare. Iar, ca o lovitură, TAS a decis că suspendarea Simonei s-a sfârșit în iulie, anul trecut. Are cineva o mașină a timpului? Asta trebuie să se schimbe! Și vom lucra ca să schimbăm asta”.

„Acestă nedreptate e incredibilă! Da, trebuie să se schimbe” (n.red: „The unfairness is incredible. Yes, it has to change” în engleză) a scris Mouratoglou atunci când a repostat.

The unfairness is incredible. Yes it has to change. https://t.co/ePl55yGEFS — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) March 5, 2024

Ulterior, scrie GSP, Mouratoglou a răspuns la un mesaj postat de Simona Halep pe Instagram: „Adevărul a învins”.

„De-a lungul acestui proces lung și dificil, mi-am menținut convingerea că adevărul va ieși în cele din urmă la iveală și că se va ajunge la o decizie corectă, deoarece sunt și am fost întotdeauna o sportivă curată. Credința mea în acest proces a fost pusă la încercare de acuzațiile scandaloase care mi-au fost aduse și de resursele aparent nelimitate care au fost aliniate împotriva mea. Dar, în cele din urmă, adevărul a prevalat, chiar dacă a durat mult mai mult decât mi-aș fi dorit.

Aș dori să le mulțumesc avocaților mei, care au fost alături de mine și au crezut în mine de la început, și, mai important, vreau să le mulțumesc sponsorilor mei, fanilor și concurenților mei care au rămas alături de mine pe parcursul acestui proces lung și dificil. Abia aștept să mă întorc în circuit”, a scris Simona.

În decembrie anul trecut, Halep a anunţat că a încheiat colaborarea cu Mouratoglou. Apoi, într-un interviu publicat de Paris Match, ea a afirmat că antrenorul francez i-a distrus cariera, „chiar dacă ce s-a întâmplat n-a fost cu intenție”.

Patrick Mouratoglou și-a asumat responsabilitatea pentru testul pozitiv al Simonei Halep la audierile de la TAS, din februarie. Tribunalul Arbitral al Sportului a redus pedeapsa Simonei Halep, acuzată de dopaj cu roxadustat, a anunțat marți, 5 martie, forul de la Lausanne. Sportiva a primit 9 luni de suspendare, în loc de 4 ani, cum a fost verdictul inițial.

