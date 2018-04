Patty Schneider a lăudat-o pe Simona Halep: “Am simțit presiunea ei tot timpul jocului”

Elveţianca Patty Schnyder, fost nr. 7 mondial în noiembrie 2005, a recunoscut după meciul pierdut cu Simona Halep (2-6, 1-6) din Fed Cup, că jucătoarea română a fost prea puternică şi nu a reuşit să contracareze jocul liderului mondial al tenisului feminin, informează Agerpres.

“Evident, ea este nr. 1 mondial, am simţit presiunea impusă de ea, mingile trimise din interiorul terenului, pentru că am jucat prea scurt uneori, cu atâta putere, a alergat foarte bine, a avut lovituri grozave, în adâncime şi pe colţuri. Am simţit presiunea ei tot timpul jocului. Aş fi vrut să fiu mai lucidă în timpul meciului, să joc cu mai multă viteză, cu multe mingi în adâncime, aşa cum am făcut la antrenament. Mi-a lipsit intensitatea. A fost grozav să joc, dar nu a fost la fel de uşor ca la antrenament. Mi-am controlat emoţiile foarte bine, deşi nu era ieri în plan să joc,”, a declarat Schnyder, 39 ani, după meci.

Halep are 2-0 la directe cu Schnyder

Cele două jucătoare s-au mai înfruntat în 2010, când Simona s-a impus de asemenea la un turneu din Maroc, dar acum Patty Schnyder a remarcat că spre deosebire de atunci, acum ”ea controlează mult mai bine meciul, dar are acelaşi ritm. Este o campioană, am încercat cu mingi înalte s-o înving, a greşit căteva, dar foarte puţin, am încercat s-o fac să alerge, dar era prezentă peste tot. Nu ne-am aşteptat să pierdem când am ajuns aici, a fost foarte dificil dar trebuie să-ţi fructifici şansele în orice meci. În tenis poţi câştiga, poţi să-ţi atingi limitele, ne-am antrenat bine, dar nu am fost 100% unde ar fi trebuit să fim”.

România a învins Elveţia cu 3-1, în meciul disputat în Sala Polivalentă din Cluj Napoca şi s-a calificat după o absenţă de 2 ani în grupa Mondială a Fed Cup.

În meciurile directe din Fed Cup, România conduce acum Elveţia cu 4-3.