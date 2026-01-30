Viață de lux în Mallorca

Chiar dacă Ana Ivanović, în vârstă de 38 de ani, și Bastian Schweinsteiger, de 41 de ani, par întotdeauna cu picioarele pe pământ, fostul supercuplu sportiv trăiește într-un lux enorm. Suma de bani de care au nevoie pentru cei trei fii ai lor a fost dezvăluită la procesul de divorț din Mallorca.

Astfel, un judecător a stabilit pensia alimentară lunară la 15.000 de euro per copil – în total peste o jumătate de milion de euro pe an. Aceasta este echivalentul a aproximativ nouă salarii brute anuale pentru angajații cu normă întreagă din Germania.

Ana Ivanović locuiește cu fiii ei în Mallorca, iar suma a fost stabilită în cadrul așa-numitelor „măsuri provizorii înainte de acțiune”, așa cum sunt obișnuite în Spania, în cazul separărilor cu copii minori. Deși procesul de divorț se desfășoară la München, Ana Ivanović locuiește cu fiii ei Luca, 8 ani, Leon, 5 ani, și Theo, 2 ani, în Mallorca.

7.000 de euro pe lună, doar pentru mâncare

Instanța a justificat obligațiile de întreținere neobișnuit de mari prin capacitatea economică ridicată a lui Bastian Schweinsteiger, precum și prin costurile de întreținere necesare până în prezent pentru cei trei copii, înainte de separare. Numai pentru hrană, familia Ivanović-Schweinsteiger cheltuia între 6.000 și 7.000 de euro pe lună.

Viața copiilor este organizată de o angajată Family Care, care se ocupă și de gospodărie. Salariile proporționale pentru grădinar, bucătar și doi angajați de curățenie au fost incluse în calcul, la fel ca și faptul că fiecare copil are propria bonă.

De asemenea, au fost luate în considerare veniturile mari ale lui Schweinsteiger, care, potrivit instanței, au fost dificil de determinat, deoarece fostul campion mondial la fotbal își plătește impozitele în Germania.

Decizia privind pensia alimentară este definitivă în Spania, deoarece nu a fost contestată în termenul legal de 30 de zile. Aceasta va servi ca bază pentru detaliile privind pensia alimentară și dreptul de vizită în cadrul procesului de divorț din München.

Apare și o presupusă amantă

Prin urmare, nu pare să existe nicio dispută cu privire la asigurarea financiară a copiilor. Situația ar putea fi diferită în cadrul procesului de divorț propriu-zis. Cel puțin asta sugerează unele pasaje din dosarele judecătorești spaniole, în care este menționată, de exemplu, o presupusă amantă a lui Bastian Schweinsteiger.

Astfel de detalii sunt irelevante din punct de vedere juridic într-o procedură de pensie alimentară, dar sunt utilizate în mod deliberat de avocați pentru a exercita presiune morală asupra părții adverse.

Uneori, una dintre părți dorește să-și exprime nemulțumirea într-o scrisoare adresată avocatului, chiar dacă faptele prezentate nu au relevanță juridică. Nu este clar de ce s-ar fi putut întâmpla acest lucru în cazul de față.

S-au despărțit după 9 ani de căsnicie

În iulie 2025, Ana Ivanovic și Bastian Schweinsteiger au pus capăt căsniciei lor după nouă ani, conform unui comunicat oficial al avocatului fostei jucătoare de tenis. Cei doi sportivi de renume internațional, care formau unul dintre cele mai celebre cupluri din lumea sportului, au decis să meargă pe drumuri separate, relatează GSP.ro.

Cei doi s-au cunoscut în 2014. La acea vreme, Schweinsteiger juca pentru Bayern München. Relația lor a evoluat rapid, iar în 2016 s-au căsătorit la Veneția, într-o ceremonie care a atras atenția presei internaționale.

Ana Ivanovic a fost campioană la Roland Garros în 2008 și a ocupat prima poziție în clasamentul WTA. Ea s-a retras din tenisul profesionist în decembrie 2016, la câteva luni după nuntă. Bastian Schweinsteiger, pe de altă parte, a avut o carieră strălucită în fotbal, fiind campion mondial cu Germania.

Reprezentantul Anei, Christian Schertz, a anunțat că divorțul a survenit din cauza unor „diferențe ireconciliabile”. Presa internațională a speculat că stilurile de viață diferite ale celor doi ar fi pus presiune pe căsnicie.

