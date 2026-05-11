Comuna bihoreană Sânmartin a devenit un model de disciplină fiscală, reușind o rată de colectare a taxelor de peste 94% în ultimii trei ani. Această mobilizare a cetățenilor se reflectă direct în investițiile vizibile care au transformat localitatea, relateată Antena 3 CNN.

Digitalizarea a schimbat radical relația dintre primărie și comunitate. Cu un record de peste 70% din plăți efectuate online, locuitorii spun că impozitele nu mai sunt o povară: încrederea provine din transparența cu care fondurile sunt investite vizibil în infrastructură și educație.

„Plătesc cu drag, să știți. Când văd asfalt în fața casei și o școală modernă, unde copilul meu merge cu plăcere, nu mai stau pe gânduri. Scot cardul și în două minute am rezolvat tot. Chiar dacă anul acesta am avut mai mult de plătit, nu am simțit că dau banii cu reținere. Din contră, simt că se văd”, a povestit un localnic.

Oamenii plătesc pentru că banii lor nu se pierd pe birocrație. Administrația locală a redus cheltuielile de personal și funcționare, garantând astfel că majoritatea banilor din taxe se întorc direct în comunitate sub formă de investiții.

„Avem un parteneriat tacit cu cetățenii noștri. Cheltuielile cu personalul sunt doar 6-7% din buget, astfel încât grosul ne rămâne pentru investiții. Este un indicator foarte bun pentru accesarea fondurilor europene. Oamenii plătesc atunci când regăsesc banii lor în școli, drumuri sau izolarea blocurilor. Noi suntem slujbașii lor, la urma urmei”, a explicat primarul Cristian Laza.

În timp ce restul țării se confruntă cu un grad de colectare a taxelor extrem de scăzut, modelul de la Sânmartin, județul Bihor, demonstrează opusul. Aici, investițiile în școli noi și reabilitarea termică a clădirilor au devenit dovezi clare pentru localnici că banii lor sunt folosiți cu cap, consolidând astfel relația dintre cetățeni și primărie.

