Ajuns la 35 de ani, Takayuki Seto este cel mai vechi străin din fotbalul românesc. Anul trecut, Agenția Națională Anti Doping (ANAD) a intrat în posesia unor fotografii în care trei jucători ai Astrei Giurgiu – Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto – apăreau cu perfuzii în venă la o clinică din București care dorea să-și promoveze tratamentele pe care le efectuează, scrie Gazeta Sporturilor.

În aprilie 2021, Seto a primit o suspendare de opt luni pentru dopaj, suspendare care a expirat, astfel că jucătorul nipon s-a putut întoarce pe teren, de această dată, la Petrolul, cu care vrea să promoveze din Liga a II-a.

În interviul pentru GSP, Seto a vorbit despre cum a fost perioada de suspendare: „Una foarte grea. E dificil de explicat în cuvinte, dacă n-ai trăit așa ceva. Toți se uită la tine de parcă ai fi criminal sau ciumat. Nici nu mai aud explicațiile tale. Mă antrenam singur, fără bani, aproape un sezon gratis, nu mai aveam aceeași bucurie. Dar m-am pregătit, câteodată cu Fatai, chiar și în ianuarie, la minus 15-20 de grade Celsius”.

„Îmi degerau degetele, aveam lacrimi înghețate pe obraz, mă durea sufletul și mai rău, strângeam din dinți și continuam. A fost o lecție terifiantă de viață. Mă gândeam că mi-am construit corect o carieră, am ajuns în vârf, campion și cu trofee, am jucat în cupele europene, m-am luptat pe teren cu superfotbaliști și am ajuns într-o groapă de noroi, fără să fiu vinovat”, a adăugat acesta.

A fost ca la pușcărie, așa m-am simțit, a trecut, acum mă concentrez pe ceea ce am de făcut zi de zi.

