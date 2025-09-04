Saltul record

În data de 19 august, Salzmann, originar din Salzburg, a efectuat saltul de la o altitudine de 3.713 metri deasupra nivelului mării. Purtând un costum de zbor special conceput pentru această încercare, el a căzut liber 2.073 de metri, aterizând în siguranță la altitudinea de 1.640 metri.

Conform sursei Red Bull, Salzmann a depășit recordul anterior de viteză în BASE jumping cu wingsuit, care era de 340 km/h. Pentru a înțelege această performanță, mașinile de Formula 1 ating viteze maxime de aproximativ 320 km/h pe circuitul Red Bull Ring. Datele precise ale saltului au fost măsurate cu ajutorul unui dispozitiv de urmărire integrat în costumul lui Salzmann și a unui radar.

Provocări extreme

Cele 35 de secunde de cădere liberă au supus corpul și materialul costumului la solicitări extreme.

Salzmann a subliniat importanța controlului total: „Fiecare mișcare mică decide dacă poți termina zborul curat. Este o tensiune absolută a corpului, control total – și conștientizarea că nu îți poți permite să faci o greșeală”.

O altă provocare majoră a fost încetinirea pentru o aterizare sigură. Deschiderea parașutei la 347 km/h ar fi fost extrem de periculoasă. Salzmann a trebuit să manevreze în aer pentru a-și reduce viteza la aproximativ 100 km/h înainte de a putea deschide parașuta în siguranță.

Drona care a filmat recordul

Saltul lui Salzmann a fost documentat de o dronă specială operată de echipa Dutch Drone Gods. Această dronă high-tech a fost concepută pentru a urmări obiecte extrem de rapide, precum mașinile de curse.

Ralph Hogenbirk, fondatorul Dutch Drone Gods, a explicat: „De obicei zburăm orizontal în spatele mașinilor de curse. Pentru saltul lui Peter Salzmann, a trebuit să zburăm vertical în jos – un scenariu pe care nu l-am mai zburat niciodată”.

Pentru Salzmann, colaborarea cu Dutch Drone Gods a fost în primul rând o chestiune de încredere.

„Încrederea în dronă și în pilot a fost extrem de importantă, deoarece la aceste viteze extrem de mari nu poate exista loc de eroare”, a declarat Peter Salzmann.

Turbulențele din spatele costumului au făcut ca menținerea unei imagini stabile la peste 340 km/h să fie o provocare tehnică pentru dronă și pilot.

„Drona a fost și ea la limita absolută”, a explicat pilotul dronei, Ralph Hogenbirk.

Pregătiri intensive

Fascinația de a împinge limitele l-a motivat pe Salzmann de ani de zile. Pentru el, viteza este mai mult decât o valoare pe ecran:

„Întotdeauna am fost motivat de întrebarea: Cât de repede poți zbura cu adevărat?”

În pregătirile intensive pentru acest proiect, Salzmann a colaborat cu producători pentru diverse costume, a lucrat cu echipa de inginerie Red Bull Advanced Technologies din Marea Britanie, a testat posturi și a analizat rezultatele intermediare până la cel mai mic detaliu.

„Chiar și o diferență minimă poate face o diferență de câțiva kilometri pe oră. Asta face acest sport atât de extrem, cele mai mici nuanțe determină succesul sau eșecul”, a explicat Salzmann.

Un nou capitol în istoria sportului

Cu o viteză de 347 km/h, Salzmann nu numai că deține recordul mondial pentru cel mai rapid BASE jump în wingsuit și a depășit cea mai rapidă dronă cu cameră din lume, dar a dus și sportul la noi dimensiuni (de viteză) cu inovația sa.

„Recordul mondial este o confirmare că putem continua să împingem limitele prin inovație și muncă grea”, a subliniat austriacul în vârstă de 38 de ani după saltul său record.

„Am crezut întotdeauna în ideea mea că pot doborî acest record. Acest proiect a fost un obiectiv major pentru mine în ultimii ani”.

Cine este Peter Salzmann

Peter Salzmann este unul dintre cei mai importanți piloți de wingsuit din lume și un adevărat inovator. După ce a sărit pe perne de pe balconul părinților săi în copilărie, a devenit parașutist și BASE jumper la 20 de ani.

A acumulat rapid peste 500 de salturi în întreaga lume înainte de a-și concentra atenția pe zborul în wingsuit unde contribuie acum la dezvoltarea rapidă a sportului.

În 2024, el a stabilit mai multe recorduri mondiale cu noul său „Wingsuit Foil”.

