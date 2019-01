„Acesta este al 20-lea meu sezon ca fotbalist profesionist. așa că e timpul să-mi anunț retragerea. Am jucat 15 ani în Premier League și am câștigat toate trofeele posibile, așa că simt că am câștigat tot ce mi-am propus”, a continuat Cech.

„Voi continua să muncesc din greu la Arsenal, în speranța că voi mai cuceri un trofeu, apoi voi vedea ce-mi rezervă viața în afara terenului”, a mai scris cehul, care va împlini 37 de ani pe 20 mai. Jucând pentru Chelsea și Arsenal, Cech a câștigat patru titluri de campion al Angliei, patru Cupe ale Angliei, Liga Campionilor și Liga Europa.

