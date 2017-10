Povestea Danei Druncea, la Libertatea LIVE. Ce a determinat-o să renunțe la gimnastică și să treacă la canotaj, unde a devenit campioană mondială

Povestea Danei Druncea (26 de ani) a fost luni, la Libertatea LIVE. Sportiva a dezvăluit, printre altele, ce a determinat-o să renunțe la gimnastică după 14 ani și să treacă la canotaj.

”Făcusem sacrificii degeaba. Noroc că am fost tare, a spus superba Dana, făcându-și singură curaj. ”N-am fost în depresie după ce am renunțat la gimnastică, dar a fost foarte bine că am rămas tot în sport. Nu știu ce altceva aș fi putut să fac”.

Povestea Danei Druncea: ”Nu mai răgușesc, m-am obișnuit”

Cârmăcița Dana Druncea descrie modul în care a condus barca de 8+1 spre titlul mondial: ”Nu e așa ușor cum pare! Nu mai răgușesc, m-am obișnuit”. Ea e antrenorul din barcă, mâna dreaptă a lui Mircea Roman: ”Aș fi preferat să vin la interviu alături de toate fetele, așa suntem noi, o echipă!”.

”Sunt unele modele de bărci la care trebuie să strigi foarte tare ca să te poată auzi toate fetele, însă sunt şi bărci cu staţii speciale care au şi un micuţ microfon şi este mult mai uşor să te faci auzită”

Care e rolul cârmaciului în barcă?

Încearcă ținerea strocul (impus de prima canotoare din barcă, după cârmaci)

Ţine ghidajele ambarcaţiunii

Încurajează fetele tot timpul

E „om de servicu” permanent (ţine programul echipei şi este liant între antrenor şi echipă)

După noul regulament, cârmaciul de la fete poate fi și un bărbat, doar trebuie să respecte limita de greutate. Dana nu are 55 de kilograme și, pentru e echilibra barca, se pune un săculeț cu nisip de 4-5 kg!

Cât a fost la Deva, a prins puțin din graiul ardelenesc. Acum, la canotaj, are lângă ea, în barcă, multe moldovene. Le-a prins și obicieiurile.

Povestea Danei Druncea. Au făcut hora moldovenească

Pitica bărcii de 8+1 a dezvăluit cum s-a sărbătorit titlul mondial de la 8+1, de la Sarasota, SUA, primul titlu suprem după 19 ani: ”Plimbare pe plajă și horă moldovenească. Nu în barcă!”

Sportiva din Gruiu (Ilfov) a povestit cum a ajuns și cum a fost primită la canotaj. Visul Danei Druncea: ”Titlul olimpic în 2020!”.

Povestea Danei Druncea. ”În gimnastică fugeam după ea, la canotaj am voie de toate, nu mai fug după nimic”

Dana a mai spus ce a determinat-o să renunțe la gimnastică după 14 ani și să schimbe sportul: ”Făcusem sacrificii degeaba. Noroc că am fost tare”.

Dana Druncea și povestea cu ciocolata: ”În gimnastică fugeam după ea, la canotaj am voie de toate, nu mai fug după nimic”. Fosta gimnastă a citit cartea Mariei Olaru, despre traumele suferite în carieră: ”Nu se compară cu ce a fost la noi. A fost regim riguros, dar perioade diferite”.

Ce-ar fi făcut Dana Druncea fără canotaj: ”Sincer…, nu știu! Oricum, am făcut mai mult ca în gimnastică”.

Rezultatele din canotaj

medaliată cu aur la Europenele de la Sevilla, 2013

argint la CM de la Chingju

în 2014, aur la CE de la Belgrad

La JO 2016, bronz

aur mondial în 2017

”În mare, accidentările şi deciziile din interiorul lotului m-au determinat să doresc să plec. Marea dezamăgire a fost că am rămas doar rezervă la JO de la Beijing, din 2012”.

Rezultatele din gimnastică

bronz la Mondiale din 2007 de la Stuttgart, alături de Cătălina Ponor, Sandra Izbașa,,Andrea Grigore, Stela Nistor şi Cerasela Pătraşcu.

Tot ce nu cunoști despre campioana mondială Dana Druncea și alegerile ei de suflet, urmează!